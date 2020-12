Tutuarima terug bij De Graafschap: 'Voelde me een tijdje niet lekker'

Liefst vijf wedstrijden miste hij plotseling. Tegen PSV dook de naam van Jordy Tutuarima ineens weer op en speelde hij zeventig minuten. "Ik was fysiek en mentaal even niet lekker."

De linksback van De Graafschap was als voetballer weer helemaal terug dit seizoen. Maar plotseling ontbrak hij in de selectie. Veel werd er niet over gezegd. Trainer Mike Snoei liet wel weten dat het geen corona was en gaf na de gewonnen uitwedstrijd bij MVV aan dat Tutuarima 'even niet goed in zijn vel zit'.

Na de bekerwedstrijd tegen PSV kwam de Velpenaar zelf aan het woord. Hij wilde er in de media het volgende over kwijt. "Een paar weken geleden werd ik ziek. Daarna kwam ik wat aan het sukkelen en raakte ik niet echt fit voor mijn gevoel. Ik heb die situatie met de staf besproken van hoe gaan we dit aanpakken? Er is voor gekozen om een periode niet te gaan spelen en de tijd te nemen. Het is voor mijn gevoel heel goed opgelost. Aan 50 procent Jordy hebben ze namelijk niks."

Kuitjes vol

Rust zorgde voor herstel. Tutuarima trainde wel regelmatig mee en hield zich zo goed mogelijk fit. "Binnen heb ik gewoon getraind, dus ik liep niet heel erg achter. Fysiek was ik niet lekker waardoor je dan ook even niet goed in je vel zit. Nu ben ik weer op de goede weg en zo goed als fit. Tegen PSV kon ik het zeventig minuten volhouden. Toen liepen de kuitjes vol. Ja, ik was verrast dat ik direct mocht beginnen. Maar je moet toch ergens weer beginnen."

Dubieus

PSV won in een interessant gevecht waarbij De Graafschap pech had met de goedkope penalty en Toine van Huizen scoorde, maar werd afgevlagd vanwege buitenspel dat het waarschijnlijk niet was. "Het was geen strafschop. Ik stond er dichtbij", keek Tutuarima terug. "De voet van Rick Dekker werd weggeschopt volgens mij in plaats van andersom. Hij was te makkelijk gegeven."

"Dit zijn wel de wedstrijden waar je het als voetballer voor doet. We gaven echt alles en verdedigend stond het goed. Af en toe vlogen we er ook uit, maar PSV heeft natuurlijk speciale kwaliteiten. Die penalty was cruciaal helaas. Ik denk dat we best trots mogen zijn. Het voetbal moet dit seizoen nog beter, dat weten we ook. Maar we staan er wel altijd."