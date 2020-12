GLD doc - Nicky Hofs: Thuis op het veld

Nicky Hofs is een Arnhemmer in hart en nieren. En bovenal ook een trotse Vitessenaar. Als speler groeide Hofs zelfs uit tot international. Inmiddels timmert de 37-jarige Hofs aan de weg als trainer. Want niet alleen Arnhem, ook het veld voelt voor Hofs als thuis.

Deze documentaire laat zien wie Hofs écht is. Met indrukwekkende beelden als jonkie vanuit de befaamde Vitesse Voetbal Academie, tot beslissende momenten tijdens het gewonnen EK onder 21. En van unieke beelden uit Cyprus, waar Hofs speelde bij AEL Limassol, tot de plek waar hij zich thuis voelt: het veld.

Hofs begon met voetballen bij Arnhemse Boys. Via Vitesse 1892 maakte hij bij Vitesse zijn debuut in het betaald voetbal. De behendige middenvelder speelde ook nog bij Feyenoord, Willem II en AEL Limassol. Vrij van blessureleed was de Arnhemmer helaas niet. In de documentaire vertelt Hofs openhartig over zijn zware knieblessures. Na zijn actieve carrière pakte Hofs al snel de draad op als trainer. Na eerst jeugdtrainer te zijn, was Hofs de afgelopen jaren assistent-trainer bij het eerste elftal. Dit seizoen is Hofs, samen met Tim Cornelisse, Vitesse O21 gaan leiden. Vanwege zijn verdiensten werd Hofs in 2010 benoemd tot Zilveren Vitessenaar.

Aan het woord komen onder meer Foppe de Haan, de coach tijdens het gewonnen EK O21 in Portugal. Ook Edward Sturing deelt zijn herinnering aan Hofs. Sturing maakte Hofs zowel in de jeugd als bij het eerste elftal mee. Henk Fraser, Gerry Hamstra en Joseph Oosting vertellen over de ontwikkeling van Hofs als trainer. Mike Zonneveld vertelt over hun gezamenlijke tijd als speler op Cyprus. Ook wordt Hofs gevolgd in huiselijke kring. Producent Southfields maakte deze documentaire in opdracht van FOX Sports en Vitesse TV.

De documentaire Nicky Hofs: Thuis op het veld is op dinsdag 5 januari om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland (ieder uur herhaald). De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.