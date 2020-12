Overvolle spoedeisende hulp moet ambulances wegsturen

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het was de elfde van de elfde dus eigenlijk kon het die dag alleen maar misgaan, zegt Nui Zevenbergen (79) uit Garderen. Hij fietste naar huis, maar vlak bij zijn woning viel hij. "Er ligt hier allemaal zand, dus meestal is dat geen probleem. Maar deze keer ging het mis. Ik brak mijn linkerbovenbeen."

Jullie kunnen hier niet komen, het is hier vol

Met de ambulance moest hij naar het ziekenhuis, maar die ging 'in etappes'. "We waren onderweg naar het St Jansdal in Harderwijk toen we ter hoogte van Speuld het bericht kregen: stop maar, draai maar om. Jullie kunnen hier niet komen, het is hier vol. 'Waar wil je dan heen?', vroegen ze mij. Nou, dan maar naar Apeldoorn. Daar was het ook druk, maar ik kon er nog wel bij", blikt Zevenbergen terug.

Ambulances rijden rondjes

Dat ambulances niet meer bij de spoedeisende hulp terechtkomen, gebeurt vaker. De druk is er hoog door de hoge toestroom van coronapatiënten of mensen die ervan verdacht worden besmet te zijn. Ziekenhuizen vrezen dat de komende weken het aantal patiënten opnieuw toeneemt, nu de algehele besmettingscijfers in rap tempo zijn opgelopen.

Wij balanceren ook op het randje

"Vorige week maandag kregen wij patiënten uit Ede, Doetinchem, Winterswijk... Ze accepteerden daar geen coronapatiënten meer, ze lagen vol", vertelt Douwe Rijpsma, spoedeisende hulp arts van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. "Ambulances rijden rondjes. Maar wat als wij ze niet meer kunnen accepteren? Wij balanceren ook op het randje. Dan moeten patiënten naar andere regio's."

De Gelderse Vallei in Ede, het Slingeland in Doetinchem en het SKB Ziekenhuis in Winterswijk bevestigen dat ze soms een patiëntenstop hebben op de spoedeisende hulp vanwege de drukte.

Grote zorgen

Rijpsma maakt zich er grote zorgen over. De harde lockdown is er nu niet voor niets, zegt hij. "Ik hoor een hoop mensen zeggen: ik ben niet zo bang voor corona, ik word er niet ziek van. Maar deze drukte treft je ook als je je been breekt en je moet naar het ziekenhuis. Dan kan het zomaar zijn dat er geen plek voor je is."

Nui Zevenbergen kon uiteindelijk wel in Apeldoorn terecht en lag daar twee weken. "Ik heb er niet veel van meegekregen." Nu is hij weer thuis. "Ik ben net terug van een rondje lopen."

