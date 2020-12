Zwangere vrouwen zoeken vaak geen hulp bij depressie

Een op de vijf vrouwen hebben last van deze emoties. Verloskundige willen hier graag een grotere rol in spelen, door het bespreekbaar en behandelbaar te maken. Dat is in eerste instantie van belang voor de vrouw: depressie tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op een postnatale depressie. Ook het kind loopt risico: de kans op vroeggeboorte of een ontwikkelingsachterstand is groter als de moeder tijdens de zwangerschap last had van depressieve gevoelens.

Rol van verloskundigen

Ongeveer twintig procent van de zwangere vrouwen heeft hier last van, maar er wordt weinig over gepraat, en zelden hulp gezocht. Hoogleraar psychobiologie Carolina de Weerth benadrukt de belangrijke rol die verloskundigen kunnen spelen bij dit probleem: “Er wordt weinig hulp gevraagd, maar áls het tot een hulpvraag of behandeling komt, dan blijken zwangere vrouwen in de meeste gevallen te zijn doorverwezen door de verloskundige. Zwangere vrouwen praten ook vaak pas over hun problemen als verloskundigen er expliciet naar vragen. Op die manier wordt de drempel om het bespreekbaar te maken een stuk lager. Sterker nog, vragen verloskundigen niet expliciet naar gevoelens van angst en depressie, dan vinden zwangere vrouwen het vaak moeilijk om het onderwerp zelf ter sprake te brengen.”