Geen verbod op carbidschieten, maar het wordt wel afgeraden

Carbidschieten is rond de jaarwisseling niet verboden, maar wordt ten strengste afgeraden door burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De regels voor de eindejaarstraditie verschillen wel per gemeente, waardoor het mogelijk niet overal mag.

“Laten we er samen voor zorgen dat deze lockdown zo kort mogelijk duurt", zegt Ton Heerts, voorzitter van de VNOG. "Daarom is ten aanzien van carbidschieten namens 22 VNOG-burgemeesters de dringende oproep: sla een jaar over!”

Wat de precieze regels in de Achterhoekse gemeenten worden, is nog niet bekend. Door de geldende lockdownregels mogen er maximaal twee personen in groepsverband buiten iets ondernemen. De afgelopen periode is er binnen en buiten de regio veel carbid verkocht als vervanger van vuurwerk.

De veiligheidsregio spreekt verder bezorgdheid uit over het oplopende aantal coronabesmettingen. In het gebied van de GGD Noord- en Oost-Gelderland is het aantal in een week tijd met meer dan de helft gegroeid (51 procent).

Onder meer het zorghotel in Gaanderen kampt volgens de organisatie met grote capaciteitsproblemen en personeelstekorten.

