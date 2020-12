Er is leven na de Stroopstok, pannenkoekenrestaurant verdwijnt na 20 jaar

Voor Aris Harmsen, die samen met zijn vrouw het pannenkoekenhuis ruim 20 jaar runde, een voldongen feit om niet te lang bij stil te staan. Harmsen: "Als huurder waren we geen partij in de onderhandelingen tussen de projectontwikkelaar en de gemeente. De gemeente wilde het pand alleen over nemen als het vrij was van verhuur. De ontwikkelaar wilde wel van het pand af en dus zaten wij eigenlijk in de weg. Voor ons betekende het opzeggen van de huur het einde van ons werk. We hebben het moeilijk gevonden dat we hier moesten stoppen. We hebben er meer dan 20 jaar met veel plezier gewerkt. De afwikkeling is niet bepaald een plezierige tijd voor ons geweest. Voor het eerst in mijn leven zat ik zonder werk en inkomsten. Een vervelende periode, die we gelukkig achter ons hebben kunnen laten. Maar de vooruitgang hou je niet tegen. Nu ik dagelijks zelf over het spoor moet naar ons restaurant in Elspeet, ondervind ik aan den lijve dat het spoor een knelpunt vormt dat aangepakt moet worden voor het algemeen belang. Dat wij de gevolgen moesten dragen het zij zo, dingen gebeuren nu eenmaal in het leven, dan moet je verder kijken."

Als horecaman en vrouw zijn ze op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden en kochten in 2018 het pannenkoekenrestaurant in Elspeet. Harmsen: ,"We hebben meerdere panden bekeken, maar bij dit pannenkoekenrestaurant hadden we een goed gevoel. De eigenaar wilde stoppen en wij hebben het pand kunnen kopen. Ik vond dit altijd al een mooie locatie en werken hier nu naar volle tevredenheid. Onze oudste zoon is ook bij ons in de zaak gekomen en runnen we het nu dus met z’n drieën. Jammer dat we toch weer moeten sluiten in verband met de coronamaatregelen, maar dat komt ook wel weer goed. Zakelijk gezien is het moeten sluiten heel vervelend, maar privé hebben we gelukkig geen problemen. Het eigen gezin is gezond gebleven, dat is belangrijk en de rest komt ook wel weer goed."