1700 handtekeningen opgehaald om kap van bomen te stoppen

1700 handtekeningen bood Mark Bosch van actiegroep Behoud Bomen Arnhem woensdag aan burgemeester Ahmed Marcouch aan om de kap van 800 bomen in Park Klarenbeek te stoppen. Hoewel verschillende experts bevestigen dat het gemeentelijk beleid zeer verstandig en weloverwogen is voor het onderhouden van het park.

De kap moet namelijk zorgen voor een meer divers, stabiel en klimaatbestendig bos. En aan die doelstellingen draagt het bij, concluderen onderzoekers van de Wageningse universiteit waar wethouder Cathelijne Bouwkamp advies inwon. Het plan zou een goede balans laten zien. Bovendien is het aantal te kappen bomen gezien de omvang van het park volgens hen een lichte ingreep.

'Ingekocht rapport en belangenverstrengeling'

Maar dat overtuigt Bosch niet. Hij spreekt van 'ordinair bomen ruimen'. Het onderzoek doet hij af als een 'snel ingekocht kloppend wetenschappelijk rapport'. En van de experts die na hem inspreken trekt hij de integriteit in twijfel door te stellen dat er sprake is van belangenverstrengeling, omdat ze eerder betaald werden door de gemeente.

Wat Hans van den Bos van het Boomkwaliteitsteam Arnhem vindt van de bijdrage van Bosch? "Laat ik het positief formuleren: iets met een klok en een klepel." Wat Arnhem doet, ís volgens hem namelijk 'natuurvolgend bosbeheer'. Nu uitdunnen is daarbij passend en effectief, stelt Van den Bos. "Door de beperkte samenstelling van boomsoorten is dit park nog lang niet klaar om de natuur op zijn beloop te laten, als je dat al zou willen."

Ook Simon Klingen van de schouwgroep die sinds 1992 advies geeft over verschillende Arnhemse parken staat 'helemaal achter' het beleid van Bouwkamp. "En ik heb er een beetje verstand van, want ik denk er al meer dan dertig jaar over na en sta vier dagen in de week in het bos les te geven", pareert ook hij de verdachtmakingen van de openingsspreker.

'Doordachte werkwijze'

Het plan had volgens Klingen alleen al eerder uitgevoerd moeten worden en er zou meer dood hout in het bos achtergelaten mogen worden. "Maar ieder verstandig mens kan bedenken dat hier een doordachte werkwijze achter zit", prijst hij het totaalplan. "Je kunt nu eenmaal geen omelet maken zonder eieren te breken."

Leo de Groot (Partij voor de Dieren) die het debat aanvroeg, constateert dat bomen zorgen voor emoties. En die liepen de afgelopen tijd dan ook weer zeer hoog op rondom dit onderwerp. Hij zegt het niet per se oneens te zijn met de beslissingen van de wethouder, maar geeft aan de overwegingen onvoldoende te kennen. "We willen graag dat er met elkaar over gesproken en nagedacht wordt, voordat de zaag erin gaat." De laatste sprekers hebben hem wel 'gerustgesteld'.

Toon laat wethouder 'niet onberoerd'

Maar volgens Bouwkamp is er 'zeer breed en uitvoerig' gecommuniceerd met de omgeving. De toon waarop de discussie werd gevoerd, hebben haar en de ambtenaren 'niet onberoerd gelaten'. Ze roept de actiegroepen dan ook op om naar elkaar te blijven luisteren. "De liefde voor de parken delen we. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid die ik heb om te doen wat nodig is."

