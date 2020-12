Gemengde gevoelens Snoei na uitschakeling in beker: 'Dit PSV is een dreamteam'

De Graafschap maakte er met een extra slot op de deur een boeiende clash van. Met typisch D'ran voetbal had PSV het lastig op De Vijverberg. De ploeg uit Eindhoven won nipt met 2-1, mede dankzij een geweldig doelpunt van Malen.

Buitenspel

Snoei baalde en verscheen met een katterig gevoel voor de camera's. "Dit doet pijn, natuurlijk." Veel aandacht ging na afloop uit naar de omstreden strafschop. Maar ook naar de goal van Toine van Huizen die niet doorging vanwege buitenspel. "Waardeloos. Ik hoor het ook dat het geen buitenspel was", mijmerde Snoei.

Bekijk het interview met Snoei (tekst gaat verder onder de video):

De penalty voor PSV was ook dubieus. "De VAR had al ingegrepen bij de handsbal van Götze, want die neemt de bal gewoon mee met de hand. Ik snap dat Van de Kerkhof het niet zag. Dan wordt-ie al afgekeurd. Maar het was ook geen penalty, veel te licht."

Goede rol Seuntjens

De Graafschap trad aan met vijf verdedigers waarbij Lelieveld en Tutuarima zich bekommerden om de backs van PSV Dumfries en Max. "Die wilden we neutraliseren en dat ging heel redelijk. Kijk, als je denkt dat je beter kan voetballen dan PSV. Dat zou nergens op slaan. Dit was de manier die bij De Graafschap past. Met inderdaad veel strijd en een goede rol ook voor Seuntjens op een andere positie. Hij was heel balvast."

PSV won uiteindelijk wel terecht. In de slotminuten maakte Hilderink nog 2-1. "Met zijn zessen duwden ze die bal over de lijn. Dat zegt alles over de manier waarop wij speelden", vertelde Snoei. "We hadden misschien nog wat meer kunnen profiteren van de snelheid voorin met Konings en Van Mieghem. Met ballen die op de juiste momenten diep worden gegeven. Zo hadden we ook nog niet veel gespeeld. Nu Jong FC Utrecht nog komende zaterdag. Inderdaad heel belangrijk."