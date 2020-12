De Graafschap met opgeheven hoofd uit bekertoernooi

Beide ploegen traden aan in de sterkste opstelling. Trainer Snoei had weer de beschikking over Tutuarima die direct een basisplaats kreeg. Het strijdplan was om het PSV met vijf verdedigers moeilijk te maken om er doorheen te voetballen en dat lukte heel aardig.

Kansen PSV

De eerste kans was zelfs voor de thuisploeg op de lege Vijverberg. Van Huizen kopte maar net over. Daarna werd ook PSV gevaarlijk. Baumgartl, Malen, Sangaré en Dumfries waren dichtbij de openingsgoal, maar hadden het vizier niet op scherp staan. De Boer reageerde alert op een schot van Sangaré. Ook een lange scrimmage in het doelgebied van De Graafschap bracht PSV niet aan de leiding.

Buitenspel

De Graafschap stond goed en hield de ruimtes klein. Tegelijkertijd vocht de formatie van Snoei voor iedere centimeter gras, waardoor zich een echte vechtwedstrijd ontwikkelde. PSV had weliswaar meer balbezit, maar ook De Graafschap werd af en toe dreigend en voetbalde heel behoorlijk mee. PSV kwam zeer goed weg, toen het achterin open lag en Van Huizen koppend scoorde. De grensrechter vond het echter buitenspel, maar dat was twijfelachtig.

In de tweede helft bleef De Graafschap aanvankelijk goed overeind. Een goedkope penalty bracht daar echter verandering in. Dumfries ging slim onderuit na contact met Dekker die iets te laat was. Van de Kerkhof legde de bal op de stip en Max maakte er 0-1 van.

Milan Hilderink

PSV kreeg vervolgens steeds meer grip, terwijl Seuntjens nog een aardig schot van afstand in petto had. Snoei wisselde Lieftink voor Schuurman en bracht Hilderink voor Dekker waardoor Van Heertum iets naar voren schoof. PSV hoefde echter niets meer te vrezen van De Graafschap waar de krachten wegvloeiden. In de slotfase maakte PSV er nog 2-0 van na een prachtige goal van Malen. In de laatste minuut zorgde Hilderink voor de 2-1, waardoor het geloof nog heel even terugkwam. Maar PSV gaf daarna niets meer weg waardoor de uitschakeling een feit was.