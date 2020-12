4000 ondersteuningsverklaringen voldoende voor lokaal referendum in Nijmegen

Het definitief verzoek om een lokaal referendum te houden wordt vanaf 2021 ondersteund als door ten minste 4000 kiesgerechtigden in Nijmegen een ondersteuningsverklaring is ingevuld, en niet 5000, zoals het college voorstelde. Dit moet dan het geval zijn op de dag dat de gemeenteraad heeft besloten dat het inleidend verzoek wordt ingewilligd. Voor dat inleidend verzoek zijn 850 ondersteuningsverklaringen nodig.

Ondersteuningsverklaring

De huidige referendumverordening was aan herziening toe, omdat deze op gespannen voet stond met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een ondersteuningsverklaring gaat nu bestaan uit een handtekening met de daarbij behorende naam, woonplaats en geboortedatum. Deze kunnen ingediend worden bij de Stadswinkel in het centrum van Nijmegen of bij het Steunpunt Stadswinkel Dukenburg. Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) zette het onderwerp op de agenda en pleitte ervoor dat enkel naam, adres, geboortedatum en handtekening opgegeven zouden moeten worden. “Daar was in eerste instantie veel tegenstand op, omdat het te fraudegevoelig zou zijn. Dat dit nu toch gelukt is en zelfs niet eens het volledige adres hoeft te worden opgegeven, is iets waar ik bijzonder trots op ben.”

Drempel

In de huidige referendumverordening is de drempel tweemaal de kiesdeler van de laatst gehouden verkiezingen. Burgemeester Hubert Bruls (CDA) rekent de raad voor dat de drempel daarmee 4170 zou zijn. Het college stelde een nieuwe drempel van 5000 voor, maar een amendement van SP met Stadspartij Nijmegen en VoorNijmegen.NU om dit te verlagen kon op een meerderheid rekenen. “Referenda zijn democratie in actie”, zegt Yurre Wieken (SP). “Wij zijn er liever meer dan minder. Laten we de drempel daarom niet hoger maken.”

Alleen over onderwerpen op de raadsbesluitenlijst

Referenda worden in principe gekoppeld aan de eerstvolgende reguliere verkiezingen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om een referendum op een eerder moment al te laten plaatsvinden. “Dat verzekert je van een hogere opkomst, zodat de uitslag een goede reflectie is van de samenleving”, zegt Joep Bos-Coenraad (GroenLinks). Er kunnen alleen referenda worden aangevraagd over onderwerpen op de raadsbesluitenlijst. Een volksinitiatief waarbij kiezers zelf een onderwerp aandragen is niet mogelijk, alhoewel de SP daar nog wel verandering in probeerde te brengen. Dat amendement kon niet op een meerderheid rekenen. “Een volksinitiatief leidt eerder tot decepties dan meer vertrouwen”, vindt Bos-Coenraad. Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen) noemt het niet toelaten van een volksinitiatief ‘een gemiste kans’.

Elektronische ondersteuningsverklaringen

Elektronische ondersteuningsverklaringen kunnen ondertekend worden met behulp van zowel DigiD als IRMA, identificatiesoftware van Nijmeegse makelij. “IRMA werkt volgens de principes van privacy by design”, vertelt Bos-Coenraad, die erg blij is met de toevoeging van deze optie. “De gebruiker hoeft alleen noodzakelijke persoonlijke informatie te delen. Data die niet verzameld wordt, kan ook niet uitlekken of voor ander doeleinden gebruikt worden. Zo is er geen rondslingerende paspoortinformatie.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7