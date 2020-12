Ambtenaren Oost Gelre houden bonus ondanks ophef

Er kwam veel kritiek vanuit de samenleving op de bonus. De lokale VVD-fractie nam al openlijk afstand van de bonus voor het gemeentelijke personeel en fractievoorzitter Kees Porskamp kwam er dinsdagavond tijdens de raadsvergadering nogmaals op terug. "Ik doe een oproep aan het college om dit besluit terug te draaien", stelde hij.

Burgemeester Annette Bronsvoort bood dinsdagavond nogmaals haar excuses aan voor de timing van het extraatje voor het personeel, zoals ze dat ook al in een persbericht had gedaan. En Porskamp kreeg onvoldoende steun van de overige fracties in de gemeenteraad. Het is een beleidskwestie, zo werd meermaals gezegd.

Zo staat gemeentedirecteur Jeroen Heerkens er ook in. "Gelukkig wel met instemming van het college", zegt hij. "Het is een waardering voor het voltallige personeel waarvoor we geen extra geld uitgeven. De jaarlijkse gratificatie gaat anders naar enkele collega's die exceptioneel hebben gepresteerd."

'Niet handig'

Achteraf vindt hij, in navolging van het college, de timing niet goed. "Dat was niet handig. We hadden eerst de maatregelen voor de samenleving naar buiten moeten brengen. We hebben er echter niet bij stilgestaan dat er zoveel commotie zou ontstaan. Maar ik sta nog altijd achter de gratificatie."

Het personeel is er inmiddels op straat op aangesproken. "Dat vind ik het meest vervelend, ze kunnen zich niet verdedigen", zegt Heerkens. "Alsof ze zichzelf zouden verrijken... We zijn van een fysieke naar een virtuele organisatie gegaan. Ze hebben door alle afgekondigde coronamaatregelen zoveel meer op hun bordje gekregen dan het reguliere werk. Daarom wilden we nu al het personeel waarderen."

Brandt Keegstra, voorzitter van de personeelsvereniging van Oost Gelre, beaamt de kritiek van de buitenwacht. "Collega's zijn er op aangesproken en hebben steken onder water gekregen, ook op social media", zegt hij. "Het is niet goed ingeschat dat dit zou gebeuren. Het is niet leuk, maar er heeft ook niemand slapeloze nachten van gehad."

