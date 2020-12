Bizarre schapendiefstal: opluchting na veroordeling maar ook teleurstelling

Het ging om honderden dieren die in 2012 uit verschillende weilanden werden gestolen. Ruim een maand later vond de politie een groot deel van de schapen terug.

De drie verdachten uit Ochten, Dodewaard en Renswoude werden in 2015 veroordeeld. Een van hen kreeg 2 jaar cel opgelegd en de twee anderen 18 maanden. Alle drie ontkenden de diefstallen en gingen in hoger beroep.

Het gerechtshof in Arnhem acht de mannen ook schuldig, maar legde ze woensdag wel lagere celstraffen op: 19 en 15 maanden. Het hof sprak van 'grootschalige diefstal' en 'roverij'.

Diefstal had veel impact

Een van de gedupeerde schapenhouders is Jos Verhulst uit Ammerzoden. "Een zeer onwezenlijk gebeuren. Ik liep in het weiland en kon niet snappen dat in één nacht 200 schapen waren verdwenen", blikt hij terug.

De diefstal heeft veel impact gehad op Verhulst. "In de eerste jaren ben je er veel mee bezig. Je bent bang dat het weer gebeurt." Dat zei de officier van justitie al tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in 2015: "Het Nederlandse platteland draait op vertrouwen. Vertrouwen dat je koeien en schapen ongestoord in de wei kunnen staan. Moet je dan een Berlijnse Muur om je wei bouwen of met herdershonden patrouilleren."

Na acht jaar is de angst dat er opnieuw zoveel schapen worden gestolen weg. De schapenhouders hopen nu vooral het hoofdstuk af te kunnen sluiten.

Schadeclaim niet meegenomen

Maar voor de gedupeerden is de zaak na ruim acht jaar nog niet afgerond. De schapenhouders kregen te horen dat hun schadeclaim van duizenden euro's niet wordt meegenomen in dit strafproces. Dat moet via de civiele rechter.

"Dat komt voor ons ook een klein beetje koud op het dak. Wij dachten: we gaan naar het gerechtshof in Arnhem en dan is het klaar. Dat is voor het groepje schapenhouders dat hier aanwezig is toch een teleurstelling", benadrukt Verhulst.

Volgens de veehouder kost een schaap zo'n 150 euro. Niet álle dieren zijn teruggebracht bij de schapenhouders van wie werd gestolen. Verhulst: "De dieven hebben vast schapen verhandeld."

De schapenhouders weten nog niet of ze de strijd opgeven of hun geld proberen terug te krijgen via een civiele zaak.

