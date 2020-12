Zo reageren de gemeenten die onder toezicht staan

"Nee, het is geen schrikmoment", zegt Ine van Burgsteden, wethouder van Brummen. "We hebben weloverwogen gekeken hoe we de financiën weer op orde kunnen krijgen. Met dit toezicht kopen we tijd en rust, en voorkomen we dat voorzieningen gesloten moeten worden."

Ook voor Westervoort is het geen verrassing. "We hebben natuurlijk al verschillende gesprekken met de provincie gevoerd de laatste tijd", zegt wethouder Rob Raaijman.

De financiën van gemeenten zijn al langer een zorgenkindje. Oplopende kosten in het sociaal domein, minder geld van het Rijk en dan ook nog de coronacrisis. Is het tekort nog wel op te lossen?

'Kunnen dit oplossen'

"Ja", zegt Van Burgsteden. "Brummen heeft op het sociaal domein te veel kosten gemaakt. Daar liggen kansen, dat lijkt ons kansrijk. En we denken dat er nog ruimte zit aan de inkomstenkant."

In Westervoort noemen ze het een flinke uitdaging. "We kunnen geen nieuwe beleid maken, we zitten behoorlijk vast”, klinkt het.

Voor de inwoners zullen het sobere jaren worden. “We hadden bijvoorbeeld het plan om de openbare ruimte groener te maken, dat zal denk ik voorlopig niet doorgaan."

Berg en Dal, Heumen en Westervoort

Behalve Westervoort en Brummen moesten er nog drie gemeenten op het provinciehuis komen om over de financiën te praten. Dat zijn Berg en Dal, Heumen en Overbetuwe. Uiteindelijk heeft de provincie daar voldoende vertrouwen gekregen om ze niet onder verscherpt toezicht te plaatsen.

