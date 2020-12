Corona raakt ook de hondentrainingen die Yvette van Veldhuijsen geeft vanuit Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. De gewone puppytrainingen kunnen met wat aanpassingen voorlopig gewoon doorgaan. Daar is Yvette blij om. Maar de lockdown heeft wel degelijk invloed op de diensten die zij verder nog kan bieden.

“Ja wij begeleiden ook hoog-risico honden en hun baasjes. Dat is veel intensiever. En ook al is dat normaal gesproken veel in de buitenlucht, door het intensieve contact kan dat nu even niet meer. Dat is jammer omdat wij merken dat steeds meer baasjes bij ons aan de bel trekken en om hulp vragen.”

Kies een puppy die bij je past

Yvette en haar vrijwilligers horen steeds vaker dat honden in huis zijn gehaald om voor meer gezelligheid te zorgen. En als ze nog klein en wollig zijn, zorgt bijna elke jonge hond daar ook voor.

Luister naar het radio-interview met Yvette van Veldhuijsen:

Een puppy kan gezellig zijn maar pas op, waarschuwt hondentrainer

Zodra de puppy's groter worden, beginnen bij veel kersverse hondeneigenaren de problemen. Terwijl die volgens Yvette te voorkomen zijn. “Kies een ras dat bij je past. Een beagle bijvoorbeeld houdt van drukte en gezelligheid. Maar we hebben hier ook een Spaanse mastiff, die is ook lief maar heel waaks. En waar de meeste andere honden eerst grommen of blaffen als zij iets niet vertrouwen, kan het zijn dat deze mastiff meteen toeslaat”, legt ze uit.

Online helpen als oplossing

Omdat bij haar trainingscentrum Alert inmiddels een hoos aan probleemhonden zijn aangemeld, gaat Yvette online helpen. “Ja we hebben hier toevallig een puppy die wij mooi als voorbeeld kunnen gebruiken. Nou dat gaan we filmen en dat laten we zien aan mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Omdat wij dat via een Teams- of Zoom-meeting online doen, kunnen wij meteen antwoorden geven bij extra vragen of zelfs laten zien hoe een correctie naar een puppy nog beter gaat."

Lees je in

Maar in principe ben je het slimste bezig als je zorgt dat je geen of zo min mogelijk hulp van Yvette en haar team nodig hebt “Zoek eerst informatie over een ras, lees je in en wees eerlijk tegen jezelf. En koop daarna alsjeblieft geen puppy bij een broodfokker. Want de kans is groot dat je dan toch extra ellende in huis haalt en dat is zonde. Want een hond kan inderdaad zorgen voor extra gezelligheid in deze lockdown."

In Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.