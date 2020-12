Oussama Darfalou ligt op koers bij Vitesse: 'Blijven scoren en beter worden, dat is mijn werk'

Armando Broja begon na zijn late binnenkomst in de voorbereiding bij Vitesse al snel te scoren. Thomas Letsch keek het rustig aan en besloot uiteindelijk te kiezen voor de talentvolle huurling van Chesea.

Darfalou, die in de voorbereiding veel minuten maakte, had in de eerste vier competitieduels nog een basisplaats. Broja viel steeds voor hem in, maar verwees de Algerijn op 18 oktober tegen ADO Den Haag naar de reserves. Door een positieve test en sterke invalbeurten staat Darfalou nu weer volop in de schijnwerpers. Zondag tegen Heerenveen maakte de 27-jarige Afrikaan zijn vijfde goal.

Positieve druk

"Concurrentie is altijd moeilijk als je aanvaller bent", merkt Darfalou op na de laatste training voor het bekerduel met Willem II. "Er is intern competitie. Ik kan daarom niet anders dan me focussen op mezelf en blijven vechten. Dat is wat je moet doen. In mijn hoofd zit altijd scoren. En beter, beter, beter. Maar dat is positieve druk."

Dal

Zijn trainer hoort het met een lach aan. "Hij raakte ook even geblesseerd en kreeg het toen even zwaar. Broja scoorde veel en Oussama zat in een klein dal. Maar hij kwam eruit en liet op de training zien dat hij weer terug was. Hij pakte zijn kans en had zondag ook gespeeld als Broja niet positief was getest", meldde Thomas Letsch woensdag.

Darfalou kent de belangen, donderdagavond in Tilburg. "De beker is anders, maar voor Vitesse erg belangrijk. Dat weten we hier allemaal. We willen alle wedstrijden in dit toernooi winnen en zijn bereid daar heel ver voor te gaan", zegt Darfalou.

De verrassingen van dinsdagavond hebben hem alleen nog maar strijdbaarder gemaakt. "Die verrassingen sturen we bij ons weg", lacht hij. "Dat kunnen we niet laten gebeuren. Het mag niet. We moeten klaar zijn en extra scherp."

Met vijf doelpunten ligt hij mooi op koers tot nu toe. Want Darfalou was dus lang niet altijd basisspeler bij Vitesse dit seizoen. "Voor mijn gevoel is dit goed. De voorbereiding betaalt zich uit. Ik moet scoren en mezelf steeds weer verbeteren. Dat is mijn werk en dus doe ik het."

Fysieke spits

Letsch: "Hij kan net als iedereen in alles nog beter worden, maar ik ben erg tevreden. Hij werkt het hardst van alle aanvallers. Oussama is niet zo van de combinatie, wel van het fysieke. Recht op het doel af. Ik hou daarvan. Ik ben ervan overtuigd dat hij blijft scoren, morgen minimaal weer ééntje", lacht Letsch.

Kou

Het contract van Darfalou loopt nog door tot de zomer van 2022. Met zijn toekomst zegt de Algerijn dan ook helemaal niet bezig te zijn. "Ik leef zeker nu in het moment. Ik heb me goed kunnen aanpassen in Nederland en voel me al een lange tijd goed hier. Als ik hier nog jaren zou blijven, geen probleem. De mensen zijn heel vriendelijk, ik voel me thuis. Het enige probleem is de kou. Daar kan ik slecht tegen. En de taal is lastig. Ik versta het een beetje, maar ben nog niet begonnen om het goed te leren."