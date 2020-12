Noordelijk deel Kasteeltuin Wijchen 's avonds en 's nachts verboden gebied in verband met jongerenoverlast

Met ingang van woensdag 23 december is het niet meer toegestaan om in de avonduren en nachtelijke uren in het noordelijke deel van de kasteeltuin van Kasteel Wijchen te zijn. Het Wijchense college neemt dit besluit in overleg met omwonenden en de politie, omdat op deze locatie veel overlast door jongeren wordt ervaren.

Overlast voor omwonenden

In de avonduren en nachtelijke uren zorgen groepen jeugd voor overlast in de Kasteeltuin door middel van lawaai, het achterlaten van rotzooi, vernielingen en gebruik van middelen. Omwonenden hebben aangeven hier last van te ondervinden. Naar aanleiding daarvan heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en diverse omwonenden van de Kasteeltuin. Dit besluit is daar het gevolg van.

Handelingsperspectief voor handhavers

Er wordt al aan alle kanten ingezet op handhaving en begeleiding van de jeugd, zegt Van Beek. “We kiezen er nu voor om bordjes te plaatsen bij dit deel van de Kasteeltijd waarop staat dat het verboden toegang is vanaf een half uur na zonsondergang. Zo geven we onze handhavers handelingsperspectief om handhavend op te kunnen treden en eventuele boetes uit te delen. We zijn er geen voorstander van om het park af te afsluiten. Omwonenden zijn tevreden met deze maatregelen.”

"Andere activiteiten zoeken"

Het college hoopt dat de jongeren in kwestie zich gaan verplaatsen naar andere, meer geschikte plekken om 'samen te komen en te ontspannen'. “Ik heb begrip voor het feit dat de huidige situatie rondom corona vervelend is voor jongeren, maar iedereen moet momenteel afzien van dingen die ze heel belangrijk vinden in het leven. Maar ze kunnen ook iets anders zoeken om te doen, gamen bijvoorbeeld.” Een fonds voor activiteiten voor jongeren zoals in Nijmegen komt er niet in Wijchen. “We doen wel een oproep aan clubs die subsidie ontvangen en dicht op de jeugd zitten om dingen te organiseren die op hen gericht zijn.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7