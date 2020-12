Burgemeester Wijchen: 'Zie af van carbidschieten'

'Weinig toegevoegde waarde'

Wat betreft Van Beek volgen andere inwoners van de gemeente dit voorbeeld. “Het zou buitengewoon verstandig zijn om het niet te doen dit jaar. Je brengt jezelf en anderen ermee in gevaar. Gezien de coronaregels waar ook aan voldaan moet worden, heeft het ook weinig toegevoegde waarde, aangezien je maar met twee mensen samen mag zijn.” Verbieden is volgens de burgemeester niet aan de orde. “De huidige regels zijn al beperkend genoeg en in combinatie met de Wet tijdelijke maatregelen hebben onze handhavers en de politie voldoende handvatten om op te treden tegen misstanden.”

Vuurwerkincidenten

Het vuurwerkverbod levert in Wijchen vooralsnog geen daling van vuurwerkoverlast op. In tegendeel, er hebben zich in de maanden september, oktober en november van dit jaar zelfs ruim meer vuurwerkincidenten afgespeeld dan in de vorige jaren. Waren dat er in 2019 nog 18, in 2020 zijn er het 66. "Ik durf niet te zeggen of die toename te wijten is aan de huidige situatie rondom corona", zegt Van Beek. "Er zijn altijd incidenten in aanloop naar de jaarwisseling. We proberen hier natuurlijk handhavend tegen op te treden, maar als het eenmaal is afgestoken zijn de afstekers ook niet meer in de buurt."

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7