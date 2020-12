Buurt is agressieve snelheidsduivels helemaal beu

De maat is vol voor buurtbewoners van de Aurelius in Elst. Agressieve automobilisten racen volgens hen als een gek door de straat. Daarom willen de bezorgde burgers tijdelijk plantenbakken neerzetten om te voorkomen dat één van hun kinderen straks verongelukt. Ze krijgen nu ook steun van de lokale politiek.

Wijkbewoners zijn al ruim twee jaar bezig om de Aurelius veiliger te maken. Ze schakelden in 2019 zelfs hulp in van Veilig Verkeer Nederland, die aangeeft dat auto’s inderdaad te hard rijden in de straat. Ook zijn er al meerdere gesprekken geweest met de wethouder, maar er is nog altijd niets veranderd.

"Nu hopen we dat de gemeente Overbetuwe bereid is om een paar bloembakken met reflectoren neer te zetten als tijdelijke oplossing", begint Rob Theunissen, woordvoerder van actiegroep Aurelius Veilig. "Die zorgen er hopelijk voor dat auto’s wat minder hard rijden tot er een structurele oplossing komt. Anders is het wachten op een ongeluk."

De inwoners maken zich het nog meest zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Er ligt namelijk geen voetpad langs de Aurelius, wat betekent dat men meteen vanuit de voordeur op straat stapt. "Dat is levensgevaarlijk", aldus Theunissen.

Meerdere buurtbewoners hebben geprobeerd de snelheidsduivels aan te spreken op hun rijgedrag, maar dat bleek geen succes. "We hebben al een paar agressieve bestuurders gehad, die boos werden omdat iemand iets over de snelheid zei. Nu heb ik nog altijd liever een blauw oog dan dat mijn kind onder de auto ligt, maar dat moet de wethouder ook niet willen. Hopelijk vermindert hij dan ook de druk in de wijk."

Raadsleden leven mee

De buurt kan in ieder geval rekenen op steun van een aantal raadsleden, want ook zij vinden dat het tijd is voor verandering. "Auto’s rijden er veel te snel, de kruispunten zijn onoverzichtelijk. Het is geen veilige plek voor kinderen om te spelen", meent Elbert Elbers, fractievoorzitter van de PvdA. Samen met de lokale D66 vraagt hij nu aan de wethouder of het idee van de plantenbakken haalbaar is.

"Dat is ook geen ideale oplossing. Als mensen echt willen, crossen toch wel om die bakken heen. Maar het lijkt ons wel een prima maatregel tot er concrete stappen gezet kunnen worden."

Hij hoopt dat de bezorgde wijkbewoners snel tot een besluit kunnen komen met de gemeente. "Er zijn gesprekken geweest met de wethouder, maar het is blijkbaar toch best moeilijk om tot een besluit te komen. Ik snap dat je niet op elke wens van iedere inwoner in kan gaan, maar dit is niet zomaar een opwelling van een willekeurige burger, dit leeft echt al een hele tijd."

De wethouder wil eerst de raadsvragen beantwoorden voordat hij inhoudelijk reageert op de situatie.

Zie ook: Buurt woedend om verkeerssituatie: 'Onze kinderen zijn niet veilig'