Druten investeert flink in zonneparken

Hoewel ze al één van de groenste gemeenten is van het land, heeft Druten beloofd de komende jaren nog een stuk duurzamer te worden. Daarom wordt er flink geïnvesteerd in zonneparken. Het doel is om over twintig jaar volledig energieneutraal te zijn.

In totaal stelt de gemeenteraad nu dertig hectare beschikbaar om zonnepanelen op te bouwen, verdeeld over zeven parken. Maar dat is niet genoeg. De nieuwe parken zijn onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES). Dat is een landelijk project waarbij buurgemeenten samenwerken om te bouwen aan een groenere wereld. Daarvoor heeft Druten haar zogeheten zonnevisie opgesteld: een plan om de komende jaren maar liefst tachtig hectare aan panelen neer te leggen.

Voor 2040 volledig energieneutraal

Het doel voor de gemeente is in ieder geval om voor 2040 volledig energieneutraal te zijn. Dan zijn deze eerste parken een stap in de juiste richting, meent wethouder André Springveld. “Qua duurzaamheid zijn we in Druten erg goed bezig: we zijn één van de groenste gemeenten van het land”, weet hij. “Wil je over een aantal jaar energieneutraal zijn, dan moet je nu al stappen ondernemen. De raad heeft eerder besloten om geen windmolens neer te zetten, dus dan moeten we ook echt flink investeren in zon.”

En dat doet Druten zeker. Eerder dit jaar stemde de lokale politiek bijvoorbeeld ook al in met het plan om het grootste drijvende zonnepark buiten China te bouwen op de Uivermeertjes. Die panelen moeten samen ruim 7000 huishoudens kunnen voorzien van energie.

Mogelijk toch windmolens?

De wethouder hoopt dat raadsleden verder kijken dan de nodige doelstellingen. Want hoewel het op papier misschien niet nodig is om meer te verduurzamen, vindt Springveld het belangrijk om altijd na te blijven denken over nieuwe opties. “Ik ben erg enthousiast over de toekomst. Daarom wil ik de raad ook sterk aanbevelen om te blijven onderzoeken wat mogelijk is. Dan kunnen we bijvoorbeeld kijken of we warmte uit het oppervlaktewater kunnen onttrekken.”

Kortom: de gemeente staat altijd open voor experimentele vormen van energietransitie. En hoewel de raad het nu niet wil, sluit de wethouder ook de uiteindelijke bouw van windmolens niet uit. “Misschien worden er straks wel molens ontwikkeld waar mensen minder last van hebben. Dan kan je zo’n plan natuurlijk altijd nog een keertje voorleggen bij raadsleden”, besluit hij.

