Marcouch houdt tippelzone dicht, maar wil goed voor sekswerkers zorgen

Niet alleen is het risico op besmetting bij dit fysieke contact groot, legt Marcouch uit. "Ook is bron- en contactonderzoek erg lastig omdat het bezoek aan deze zone anoniem is."

'Vrouwen moeten ook hulp willen'

Het gaat volgens de burgervader om zeven of acht vrouwen die daar hun brood verdienen. Alle denkbare zorg is volgens hem voor hen beschikbaar. "Of dat nu gaat om verslaving, psychische problematiek of het aanvragen van een uitkering."

Maar als de sekswerkers hulp weigeren dan is dat ingewikkeld, stelt Marcouch. "Er moet ook een wil zijn bij de persoon zelf."

Op de opmerking van SP-raadslid Sarah Dobbe dat er voor andere ondernemers ook compensatieregelingen zijn, reageert de burgemeester dat het naïef is om deze vrouwen als zzp'ers te zien. "Het is niet voor niets een zorgzone."

Ook seks via escort verboden

Contactberoepen zijn op dit moment nu eenmaal verboden, constateert Marcouch. Ook inwoners die hun behoeftes via escortsites denken te kunnen bevredigen, zullen volgens de burgervader van een koude kermis thuiskomen. "We hebben eerder aan de minister voorgesteld om dat soort sites tijdelijk te blokkeren. Maar op het moment dat een contactberoep wordt uitgeoefend dan is dat illegaal en wordt daarop gehandhaafd."

