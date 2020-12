Huisartsen maken zich zorgen over vaccinatiebereidheid

Huisartsen op de Noordveluwe maken zich zorgen over de vaccinatiebereidheid tegen corona en roepen op: doe het wel, anders komt groepsimmuniteit in gevaar. Daarbij richten ze zich hier, middenin de bijbelgordel, niet eens op de gelovigen met gewetensbezwaren, maar vooral op de grote groep twijfelaars.

"De vaccinatiegraad moet zo hoog mogelijk worden. Dan is het vaccin het effectiefst. En zo bescherm je ook diegenen die het vaccin niet kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn. Die kan je beschermen door middel van groepsimmuniteit. Daar is ons dus veel aan gelegen", zegt Remke van der Brugge, huisarts in Uddel.

Nog maar de helft van de mensen is bereid zich meteen te laten vaccineren, bleek uit een peiling van de GGD Noord en Oost Gelderland, begin november, onder bijna 3200 deelnemers in haar gebied. Daar valt ook de Noordveluwe onder. Ongeveer eenderde weet het nog niet en de rest weigert sowieso.

Twijfel wegnemen

Het baart de huisartsen op de Noordveluwe zorgen. In hun gebied wonen ook veel mensen die vanwege hun geloof bezwaren hebben tegen vaccinaties. "De groep die zich wel laat inenten, is daardoor al minder groot is. Maar als je principiële bezwaren hebt tegen vaccineren, omdat dat tegen de wil van God is, dan is dat voor corona niet anders", denkt Van der Brugge die met zijn praktijk in Uddel middenin een strenggereformeerde gemeente zit.

"Daarom gaat het mij vooral om de groep die niet om principiële redenen tegen is, maar gewoon twijfelt. Die twijfel moeten we wegnemen."

Hij en de 70 huisartsen die samenwerken in de coöperatie Medicamus, willen zich daarom straks, als zij aan de beurt zijn, meteen laten vaccineren, om te laten zien dat het veilig is. "Wij gaan hem nemen."

