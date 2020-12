D66 Harderwijk bezorgd om stageplekken mbo-studenten

"Dat komt vooral dat veel leerlingen hun opleiding vooral in de praktijk doen en dat is nu heel moeilijk", legt Anke Buurman-Kuiper uit. Zij is raadslid van D66 Harderwijk/Hierden.

"Dus wat je ziet is dat er een tekort ontstaat aan stageplekken. Maar ook dat het lastig is om je praktijkervaring te oefenen en dat er dus studievertraging ontstaat. We hebben het hier wel over de professionals van morgen, dus het is belangrijk dat er aandacht voor komt", gaat ze verder.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Speerpunt

Het probleem speelt in meerdere gemeentes, dus zou het volgens D66 een landelijk speerpunt moeten zijn. "Jazeker!", zegt Buurman-Kuiper. "Het heeft ook wel de aandacht van de landelijke politiek, dus er wordt hard aan gewerkt. Maar hier lokaal speelt het natuurlijk ook. En we willen voor de studenten die vertraging oplopen of die een half jaar thuis zitten het verschil maken. Dus ook hier alle hens aan dek."

Voorbeeldfunctie

En dus heeft de partij vragen gesteld in de gemeenteraad. De gemeente Harderwijk moet volgens D66 aan de slag als verbinder tussen bedrijven en scholen. En wellicht kunnen er ook wat studenten stage lopen binnen het ambtelijk apparaat.

"Geef ook het goede voorbeeld", zegt Anke Buurman-Kuiper daarover. "Dus kijk binnen de gemeentelijke organisatie of je studenten kwijt kan voor stageplekken en draag zo actief bij aan de kansen voor jongeren."

Op de vraag of D66 Harderwijk ook een stagiair heeft, antwoordt ze lachend: "Jazeker. We hebben een eerste gesprek afgerond. Volgende week hebben we nog een tweede gesprek."