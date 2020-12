Pieter Spierings nieuwe eigenaar van Kerk de Horst

Op 15 december is Pieter Spierings officieel eigenaar geworden van de Kerk gelegen aan de Ketelstraat in de Horst-Groesbeek. Zowel het kerkbestuur alsook het bisdom van ‘s-Hertogenbosch hebben daarmee ingestemd.

Sinds 2004 is het parochiebestuur van de kerk van het Goddelijk Hart van Jezus te de Horst op zoek naar een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw. Eerder kon een voorgenomen verkoop aan een bierbrouwerij geen doorgang vinden.

Bedrijfsactiviteiten

In het verleden zijn door het kerkbestuur van de parochie Cosmas en Damianus Groesbeek meerdere pogingen ondernomen om in overleg met bewoners van het kerkdorp de Horst te zoeken naar een nieuwe bestemming en eigenaar voor het kerkgebouw. Nadat deze gesprekken geen resultaat opleverden, zijn gesprekken aangeknoopt met Pieter Spierings. Deze succesvolle Nijmeegse ondernemer, die ruime ervaring heeft met het restaureren en herbestemmen van monumenten en kerkelijke gebouwen, toonde interesse in het gebouw. Hij wil daarin een aantal van zijn bedrijfsactiviteiten onderbrengen. In een deel van de kerk zullen ruimtes komen voor ontwikkeling en clean room productie van medische hulpmiddelen.

Het kerkgebouw stond in feite al jaren lang leeg en dreigde ernstig in verval te geraken. De onderhandelingen zijn destijds gevoerd met de toenmalige pastoor Henk Janssen en meer recent zijn deze onderhandelingen voortgezet tussen het parochiebestuur en Spierings.

Gemeenschapshuis

Gedurende dit proces hebben zich ook andere gegadigden bij het kerkbestuur gemeld om aan het gebouw een nieuwe bestemming te geven. Er bestonden plannen om het gebouw in de toekomst in te gaan zetten als gemeenschapshuis. Hiervoor waren de initiatiefnemers echter sterk afhankelijk van nog te verkrijgen subsidies en van verkoop en bestemming van het huidige gemeenschapshuis De Slenk. In het kerkgebouw zou o.a. op het gebied van isolatie en energievoorziening fors geïnvesteerd moeten worden om het geschikt te maken als gemeenschapshuis. Tot een daadwerkelijk bod van de lokale initiatiefnemers is het echter nooit gekomen.

Ondertussen ging de verloedering van het gebouw door en was Spierings de enige partij die bereid en in staat was de kerk te kopen en die tevens met een bestemmingsvoorstel kwam dat recht deed aan de emotionele waarde die het gebouw voor het kerkdorp de Horst heeft.

Monumentale uitstraling blijft behouden

Tussen partijen is overeengekomen dat het gebouw nagenoeg onaangetast zal worden bij herbestemming en zijn monumentale uitstraling zal behouden. Het noordelijke een derde deel zal bestemd worden als ontmoetingsruimte waar bijeenkomsten, exposities, muziekvoorstellingen enz. gehouden kunnen worden. Het orgel zal naar deze ruimte verplaatst worden.

De Mariakapel zal opengesteld blijven voor bezoekers. De geboortekapel blijft geheel origineel bewaard. De bediening van de klokkentoren zal beschikbaar zijn voor het luiden bij sterfgevallen en begrafenissen. De komende jaren zal Spierings de noodzakelijke verbouwingen op een duurzame wijze ter hand nemen zodat het gebouw als beeldbepalend object voor de gemeenschap van De Horst en voor Groesbeek voor de toekomst behouden blijft.

Voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners

Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zullen parochiebestuur en Spierings samen een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van de Horst in de kerk organiseren. Hier zullen de verkoop en toekomstplannen worden toegelicht. Ook zal de parochie in het voorjaar in het kerkgebouw nog een laatste afscheidsdienst houden.