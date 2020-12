VIDEO | Vitesse zet alles op beker: 'Het is een duidelijk doel deze prijs te winnen'

Thomas Letsch kent de verhalen. Hij heeft de beelden en foto's gezien van een volgepakt plein in de Arnhemse binnenstad en de eretocht op platte karren door de straten. En natuurlijk de goals in de Kuip van Ricky van Wolfswinkel. "Het was voor de club een fantastische ervaring, ik heb er natuurlijk veel over gehoord", zegt de Duitse trainer aan de vooravond van het bekerduel tegen Willem II.

De weg naar de finale is nog lang, maar Vitesse zou dit seizoen zomaar weer in staat zijn om te pieken in het toernooi. "Vijf wedstrijden op rij winnen, het is voor deze club een hele belangrijke competitie. Dat weet ik. Er is een kans. Ook mijn doel is om de beker te winnen. Dat is helder, ook bij de club. Bekerduels zijn wedstrijden van alles of niets. Zwaar, maar wel uitdagend."

Startgeld

De winnaar van de beker plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. Dat aspect maakt het extra interessant voor een club als Vitesse. Alleen al aan startgeld levert deelname een slordige drie miljoen euro op, waar nog wel weer veel (reis)kosten afgaan. Vitesse weet er alles van uit het seizoen 2017-2018 waar het in de poulefase werd uitgeschakeld door Nice en Lazio Roma.

Prioriteit

Dit seizoen draait Vitesse weer verrassend goed. In de Arena liet de Arnhemse club zien zich zelfs te kunnen meten met Ajax en was het minimaal gelijkwaardig aan de Amsterdammers. Tot afgelopen weekend stond de Arnhemse club op de tweede plaats. De beker heeft ook daarom absolute prioriteit op Papendal. "In beide competities willen we er het beste uithalen. Prijzen winnen is altijd het beste wat je in voetbal kan doen."

In Tilburg, waar het ondermaats presterende Willem II om 21.00 uur de tegenstander is, kan Letsch nog niet beschikken over Armando Broja. De Engelsman verblijft nog in quarantaine na een positieve corona test. Op zijn plek speelt opnieuw Oussama Darfalou die zondag tegen Heerenveen zijn vijfde goal van het seizoen liet noteren.

"Hij maakt steeds de 1-0, de belangrijkste goal. Darfalou doet het uitstekend en hij is een echte vechter voorin. Ook als Broja er zondag wel was geweest, had Oussama gespeeld. Je ziet dat hij aan zelfvertrouwen heeft gewonnen. Hij zit goed in zijn vel. Morgen mag hij weer scoren", lacht Letsch.

Dasa terug

De Duitse coach heeft Eli Dasa wel weer terug in zijn selectie. Of de Israëliër terugkeert in het elftal wilde de coach nog niet zeggen. Sinds maandag traint de international weer mee. "We moeten intern nog bespreken of hij echt fit genoeg is om direct weer te spelen. Of het verantwoord is. Maar het zou zeker kunnen. Vandaag en morgen zullen we nog enkele testen doen."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Tronstad, Wittek; Openda en Darfalou