Hoogbejaarde bewoners gevangen in appartement Apeldoorn

"Ik vind het een misdaad wat er gebeurd is, tegen ouderen." De ogen van de 93-jarige Ine Kool schieten vuur als ze praat over de renovatie van haar serviceflat Lindenhove. Ze zit al jaren in de ellende.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bloedhitte in de zomer

Om over de zomers nog maar te zwijgen. Dan zit de hoogbejaarde dame zonder zonwering. "Ik had vorig jaar wel drie airco's aanstaan", vertelt ze. Ventileren lukt slecht, met een enkel raam dat open kan. De deur naar het balkon is verzegeld. Die blijft potdicht.

De tekst gaat verder onder de foto.

Zo ziet de achterkant van veel appartementen eruit. Foto: Omroep Gelderland

Bij Tilly Simon (82) is het niet veel beter: "Het verlengstuk van mijn balkon en de ramen van de slaap- en woonkamer zijn geplaatst. Maar de afwerking werd afgeraffeld. Er ontstonden grote problemen, zoals lekkage en overstromingen. Nog steeds loopt het balkon vol water bij zware regenbuien." De reden? De aannemer had geen geld meer en dus kregen onderaannemers hun centen niet. Zij legden het werk neer.

Miljoenen kwijt

De renovatie kost aanvankelijk 8,5 miljoen euro. Vanaf de start in 2018 verloopt het prestigieuze verduurzamingsproject rampzalig. Eerst is het asbest dat de boel vertraagt. Gemeente en politie moeten eraan te pas komen, de verbouw ligt stil.

Later dat jaar kan eindelijk verbouwd worden. Dan gaat de aannemer in 2019 failliet. De Vereniging van Eigenaren (VvE) is al haar geld kwijt. Toch zijn er nog miljoenen nodig om de klus te klaren. Maar van een kale kip kun je niet plukken, met als gevolg dat zo'n 150 van de 300 bewoners nog wachten tot hun woning wordt afgemaakt.

Luis in de pels

Er is een nieuwe lening nodig van 4,5 miljoen euro, maar als het aan bewoner François Remy ligt komt dat geld er niet onder dit bestuur. Hij is al jaren luis in de pels en wil inzage in alle bonnetjes, boeken en jaarverslagen. Bovendien eist hij dat het VvE-bestuur opstapt.

Veel medestanders daarvoor heeft Remy niet. De lening wordt met overgrote meerderheid gesteund. Door te procederen tegen dat besluit, vertraagt Remy de renovatie. Hij verklaart: "Vanaf het moment dat ik inzage wilde in de boeken ben ik tegengewerkt. Er zijn miljoenen kwijt en elke keer als ik daar tijdens een vergadering naar vraag, word ik belachelijk gemaakt."

‘Het is ziekelijk’

Dat het bestuur misschien naïef was om miljoenen euro's vooruit te betalen, wil VvE-voorzitter Ton Baas toegeven. Maar zoals de meeste bewoners wil hij vooral dat er een oplossing komt. Remy is er echter van overtuigd dat hij op een heilige missie is: "Ik wil de waarheid boven tafel krijgen. Dat is in ieders belang."

De tekst gaat verder onder de foto.

Voorzitter van de VvE Ton Baas. Foto: Omroep Gelderland

Bewoners kunnen zijn bloed inmiddels drinken. Navraag levert het beeld op van een man die eropuit is de zaak te traineren. "Simpelweg omdat het zijn recht is. Het is ziekelijk", vertelt buurman Ruud Schut. Hij zit, net als Remy overigens, al twee jaar in een halfbakken woning.

Remy ontkent de verdachtmakingen, hij vindt juist dat hém onrecht wordt aangedaan. Zo ontving hij naar eigen zeggen dreigbrieven en wordt hij voor rotte vis uitgemaakt. Dat de gemoederen hoog oplopen klopt, maar voor bedreiging lijkt geen bewijs.

Vrezen voor de zomer

Dat zal buurman Schut allemaal worst wezen. Hij maakt zich zorgen om de bewoners: "Er wonen hier 90-plussers met een kwetsbare gezondheid. Ik vrees ervoor als het zomer wordt. Dan kan het weleens heel fout aflopen."

Mevrouw Simon viert in februari haar 83e verjaardag. Ze hoopt daarna te kunnen genieten van een opgeknapte woning, maar zoals de vlag er nu bijhangt gaat dat nog wel even duren.

Ondertussen is de normaal zo prettige sfeer in de flat volgens haar 'totaal verziekt'. Ook Schut heeft er tabak van. Hij doet geen moeite zijn afkeer van Remy te verhullen: "Ik hoop dat hij snel opkrast."

Pittig prijskaartje

Door het getalm stijgt het prijskaartje van de verbouwing. Het gevolg: de benodigde lening loopt op tot 4,75 miljoen euro. Moedeloos wordt voorzitter Ton Baas ervan: "Wij moesten nieuwe bouwoffertes opvragen en de plannen met een jaar uitstellen. Remy dupeert met zijn gedrag heel veel mensen."

Toch gloort er licht voor de gedupeerde bewoners, want de rechter oordeelde dat de nieuwe lening er mag komen. Remy laat weten niet in hoger beroep te gaan: "Het heeft lang genoeg geduurd zo", reageert hij. "Anders doet het meer kwaad dan goed."