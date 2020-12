Waarom het beroemdste hert van ons land niet bang is voor mensen

Hubertus is het beroemdste hert van ons land. Het edelhert werd 9 jaar geleden geboren op Nationaal Park De Hoge Veluwe en trekt zich in tegenstelling tot zijn soortgenoten niets aan van de aanwezigheid van mensen. Hoe kan dat?

Henk Ruseler weet precies waar Hubertus zich in de wintermaanden ophoudt. Het kost de boswachter van het park dan ook totaal geen moeite om het beroemdste hert van ons land op te sporen. Het edelhert met zijn indrukwekkende gewei trekt momenteel samen op met twee andere bokken. Deze dieren zijn lang niet zo vrij in de aanwezigheid van mensen als Hubertus.

'Huub' zoekt pal langs een wandelpad naar voedsel en kijkt niet op of om als er wandelaars passeren. Dit voor wilde dieren onnatuurlijke gedrag heeft Hubertus overgenomen van zijn moeder, vertelt Henk tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink...

Gewond door gevecht

Hubertus slaat niet op de vlucht als hij mensen ziet, verder is hij in zijn gedrag net als andere edelherten. Hij is in de kracht van zijn leven en streed afgelopen bronst dan ook mee om de gunst van de hinden. Tijdens een gevecht kreeg Hubertus vermoedelijk een punt van een gewei in zijn linkeroog. Hierdoor is hij nu aan een oog blind.

Het is afwachten hoe Hubertus de winterperiode doorkomt, al maakt de boswachter zich hier geen zorgen over. "Je ziet dat de wond snel is hersteld", vertelt Henk. "En hij verkeert lichamelijk in prima conditie." Dat is mede te danken aan zijn opmerkelijke gedrag.

Doordat Hubertus niet op de vlucht slaat als er wandelaars of fietsers in de buurt komen, heeft het dier minder stress en kan hij ook overdag onverstoord eten. Wel is het de vraag of het populaire rendier met het ene oog nog wel in staat is om tijdens toekomstige bronstperiodes het gevecht met andere dieren aan te gaan.

Hubertus was er al 'vroeg bij'

Ruseler is ervan overtuigd dat Hubertus de afgelopen jaren voor nageslacht heeft gezorgd. "Hij was er al vroeg bij", weet Henk...

Van vader op zoon?

Dat Hubertus totaal niet bang is voor mensen wil niet zeggen dat zijn kinderen diezelfde bijzondere eigenschap ook hebben. De bokken zijn niet betrokken bij de opvoeding van jonge dieren en dus is Hubertus met zijn onnatuurlijke gedrag ook geen voorbeeld voor zijn nageslacht.

Wel heeft Hubertus broers en zussen die net als hij niet vluchten als er mensen in de buurt zijn, vertelt Ruseler. Maar net zo vrij en onverstoord als Hubertus? Dat niet. Hubertus is niet voor niets het beroemdste edelhert van ons land.

