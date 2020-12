Man (21) vrijgesproken van doodrijden Mike uit Apeldoorn

Een man uit Apeldoorn die verdacht werd van de dodelijke aanrijding van plaatsgenoot Mike ter Halle is door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken. De 21-jarige man heeft volgens de rechtbank Ter Halle niet met opzet aangereden in augustus 2019.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak drie weken geleden vroeg het Openbaar Ministerie ook om vrijspraak. Uit een 3D-analyse van het beeldmateriaal van de aanrijding bleek dat de Apeldoorner niet verwijtbaar of opzettelijk had gehandeld.

Deze nieuwe analyse en conclusies werden niet gedeeld door de nabestaanden van de 26-jarige Mike ter Halle. Zij lieten zich vertegenwoordigen door advocaat Richard Korver. Zij blijven erbij dat de 21-jarige man Mike met opzet heeft aangereden na een eerdere ruzie.

Ruzie

Die ruzie vond 's avonds plaats bij een tankstation in de nacht van 9 op 10 augustus vorig jaar. Mike ter Halle was daar met een aantal vrienden in een auto. Achter hen stopte de 21-jarige man. Nadat hij klaar was bij het benzinestation wilde hij weg, maar de auto waar Ter Halle in zat stond nog voor hem.

Toen hij daar wat van zei ontstond er al snel ruzie, met woorden over en weer en wat getrek en geduw. Op een gegeven moment reed de 21-jarige Apeldoorner toch weg bij het benzinestation. Wat er daarna gebeurde heeft geleid tot de dood van Mike.

Aanrijding

Volgens de 21-jarige man kwam de auto met Ter Halle en zijn vrienden hem al snel achterna. Met hoge snelheid haalden ze hem in en brachten de auto bij een kruispunt midden op de weg tot stilstand. De man zegt dat hij in paniek de auto naar links stuurde om een weg in te slaan en aan de groep te ontkomen.

Op dat moment kwam Ter Halle, die uit de auto was gestapt, onder de wegrijdende auto terecht. Uit de 3D-analyse van het incident lijkt het er ook op dat het zo gegaan is.

Alleen is niet helemaal duidelijk hoe en waarom Mike onder de auto terecht kwam. Hij raakte zwaargewond bij de aanrijding en overleed enkele dagen later.

