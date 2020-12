Gemeente Zutphen wil weer eigenaar worden van Theater Hanzehof

Als alles meezit neemt de gemeente Zutphen volgend jaar het vastgoed van Theater Hanzehof in de stad over. De stichting achter het theater heeft al jaren moeite met het beheer en onderhoud van de gebouwen aan de Coehoornsingel.

Volgens de gemeente is het daarom verstandiger om het complex weer zelf te gaan beheren, net als veertig jaar geleden. Wethouder Matthijs ten Broeke: "De huidige constructie tussen de gemeente en de Hanzehof is niet houdbaar en niet slim."

'Houtje touwtje'

Interim-theaterdirecteur Johan Boonekamp is blij dat hij zich - als alles doorgaat - volgend jaar weer volledig kan concentreren op de culturele bedrijfsvoering, in plaats van op het vastgoedonderhoud. "We moeten een pand dat zwaar gedateerd is - alles is houtje touwtje - in orde houden, voor ons en voor huurders en onderhuurders. Een enorm pand, met veel kosten."

Momenteel is er in het gebouw, met een theaterzaal, concertzaal en congreszalen, een probleem met de riolering. "De bedoeling was dat wij de kosten voor het pand uit onze horeca zouden halen, maar dat lukt niet. Als er iets vervangen moet worden zijn dat meteen enorme bedragen."

Andere constructie

Gevolg is dat er de laatste jaren veel achterstallig onderhoud is ontstaan, terwijl de stichting jaarlijks toch 1,3 miljoen euro subsidie krijgt. "Meer dan de helft van dat bedrag gaat naar vastgoed, om het pand te onderhouden en om leningen af te betalen." Het bedrag dat overblijft is voor cultuur. "De theater- en culturele exploitatie draait prima", aldus de theaterdirecteur.

Het overnemen van het theater gaat de gemeente geen extra geld kosten, denkt de wethouder. "Over de grote linie zou het onder aan de streep niet meer of minder geld moeten kosten."

Miljoenen verbouwing

Wat wel geld gaat kosten, is een grote renovatie die binnenkort nodig is, concludeerde de gemeente vorig jaar al. Uit een onderzoek naar de mogelijkheden kwamen toen sloop, renovatie of gedeeltelijke nieuwbouw van het gebouw als beste opties uit de bus.

De voorkeur van het college van burgemeester en wethouders gaat uit naar nieuwbouw, maar daarvoor is wel een investering van ruim 9 miljoen euro nodig. De theaterzalen blijven dan bestaan, terwijl de congreszalen worden gesloopt en vervangen door iets nieuws. De bedoeling is dat hier muziek-, dans-, circus- en theaterlessen kunnen worden gegeven.

Of de miljoenenverbouwing er daadwerkelijk komt beslist de gemeenteraad pas volgend jaar, want waar het geld vandaan moet komen is nog niet duidelijk.

