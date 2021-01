Nieuws van Omroep Gelderland heeft prominente plek op NPO2

Het NOS Journaal Regio volgt na het reguliere NOS Journaal van 18.00 uur, dat vanaf januari dus niet meer alleen op NPO 1, maar ook op NPO 2 is te zien. Beide journaals vormen op NPO 2 de aftrap van een nieuw twee uur durend blok van programma’s met een regionaal karakter: NPO Regio.

Verdiepend en aanvullend

De presentatie van Het NOS Journaal Regio is afwisselend in handen van Rob van Dijk en Nejifi Ramirez. Het is een samenwerking tussen de NOS en de dertien regionale omroepen en biedt nieuwsverhalen uit de regio met impact en herkenbaarheid. Het kan gaan om verdieping van het landelijke en internationale nieuws; het kan ook aanvullend zijn op dat nieuws. Als het maar urgent is en interessant voor het landelijke publiek.

Bijvoorbeeld: het reguliere NOS Journaal van 18.00 uur staat bij een boerenprotest op het Malieveld in Den Haag; in het NOS Journaal Regio is een item te zien van een regionale omroep over een boer, thuis op zijn erf, die uitlegt waarom hij juist niet naar het Malieveld gaat. Of: het reguliere journaal bericht over de brexit, het regiojournaal laat zien hoe de Britten massaal hun fish and chips hamsteren in Flevoland.

Guus van Kleef, directeur Omroep Gelderland: "Met dit initiatief wordt de journalistiek versterkt en kunnen we ons publiek nog beter bedienen. Het is daarnaast een mooie nieuwe stap in de samenwerking met de NOS."

Cindy de Koning, ook een van de gezichten van het nieuws van de regionale omroepen bij de NOS. Foto: ANP

De samenwerking loopt via Bureau Regio, de redactie van de regionale omroepen die is gevestigd op de nieuwsvloer van de NOS. Hoofdredacteur Matthijs Nieuwenhuis van Bureau Regio: “De regionale omroepen staan samen met de NOS voor een betrouwbare en onafhankelijke publieke nieuwsvoorziening in Nederland. De regionale omroepen en hun journalisten bevinden zich in de haarvaten van onze samenleving en wonen, werken en leven tussen ons publiek, waardoor we weten wat er leeft. Het mooie is dat we elkaar aanvullen en versterken door kennis, informatie en content uit te wisselen en samen te produceren.”

Samenwerking NOS en regionale omroepen

Het NOS Journaal Regio past in de ambitie van het kabinet om meer content van regionale omroepen onder de aandacht te brengen van een landelijk publiek. Tegelijkertijd is het een nieuwe stap in een samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen die al decennia bestaat. Wat ooit begon op de radio is gegroeid naar onder meer regionale blokken in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur en het doorplaatsen van artikelen op elkaars sites en apps.