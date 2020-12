NEC toont progressie met veel jonge talenten in 2020

NEC begint 2020 in januari nog altijd met het trainerstrio Adrie Bogers/François Gesthuizen/Rogier Meijer. Op het trainingskamp in Zuid-Spanje maakt Dirk Proper zoveel indruk dat hij in de basis mag starten thuis tegen FC Den Bosch.

Dirk Proper bij zijn debuut voor NEC Foto: Broer van den Boom

De 17-jarige middenvelder heeft het lastig en met hem het hele elftal, maar het wordt 1-0. De rest van de maand wordt niet meer gewonnen. Gelijke spelen tegen MVV en Jong Ajax en een 2-0 nederlaag thuis tegen koploper Cambuur.

In februari gaat een spectaculaire overname van de club door onder meer Marcel Boekhoorn op de valreep niet door. Op het veld geeft NEC een voetbalshow weg uit tegen Telstar: 1-7. De jonge talenten Anthony Musaba, Bart van Rooij, Ole Romeny en Dirk Proper excelleren.

Anthony Musaba juicht na een doelpunt tegen Telstar Foto: Broer van den Boom

Daarna wint NEC van Helmond Sport, maar loopt Musaba een knieblessure op die hem lang aan de kant zal houden. De Nijmegenaren kunnen de goede reeks geen vervolg geven met een nederlaag tegen Go Ahead en een gelijkspel tegen NAC.

In maart wint NEC dankzij een doelpunt van Ole Romeny in de slotseconden van de extra tijd uit tegen Jong Utrecht.

Ole Romeny na zijn winnende treffer Foto: Broer van den Boom

Het blijkt het laatste doelpunt van het seizoen in het betaald voetbal te zijn, want corona legt alles stil. NEC staat dan achtste in de eerste divisie. Later die maand overlijdt Hans van Delft, de markante voorzitter onder wiens leiding de club van degradatiekandidaat opklom naar de subtop.

De geforceerde constructie met drie trainers wordt in april beëindigd.

Adri Bogers (staand) met achter hem Rogier Meijer (links) en François Gesthuizen Foto: Broer van den Boom

Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer. Francois Gesthuizen keert terug naar de jeugd en van Bogers wordt afscheid genomen. Dennis te Braak is het nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen.

Keeperstrainer Gabor Babos maakt in mei bekend dat hij terugkeert naar NAC. Ron de Groot wordt assistent van Meijer bij het eerste elftal. De trainingen worden hervat in groepen van zes met anderhalve meter afstand.

Coronatraining bij NEC met trainer Rogier Meijer Foto: Broer van den Boom

Het contract van talent Bart van Rooij wordt opengebroken en Anthony Musaba vertrekt voor 2,5 miljoen euro naar Monaco. Jordy Bruijn is de eerste aanwinst van NEC, dat ook in gesprek gaat met ex-speler Edgar Barreto over een terugkeer.

Jordy Bruijn onder de Waalbrug Foto: Omroep Gelderland

Doelman Norbert Alblas is weer fit en tekent in juni een nieuw contract. Ook Elayis Tavsan wordt aangetrokken. De staf wordt gecomplementeerd met Stefan Maletic en keeperstrainer Marco van Duin.

In juli wordt ook het contract van Dirk Proper opengebroken. De Belg Mathias De Wolf wordt overgenomen van Club Brugge, maar door een rugblessure komt hij niet in actie. En op zijn 36e verjaardag bereikt Edgar Barreto een akkoord met NEC.

Edgar Barreto keerde weer terug naar NEC Foto: Broer van den Boom

In augustus is NEC heel wisselvallig in de oefencampagne met als dieptepunt een 2-2 gelijkspel tegen de amateurs van NEC. Met Rangelo Janga komt er nog een spits bij. Norbert Alblas krijgt de voorkeur boven Mathijs Branderhorst als eerste doelman.

Norbert Alblas in actie namens NEC Foto: Broer van den Boom

De eerste competitiewedstrijd uit tegen Cambuur gaat met 2-0 verloren.

In september wordt Jong Ajax met 2-1 verslagen en uit tegen Volendam wordt knap met 3-1 gewonnen. Maar na nederlagen tegen Almere City en De Graafschap valt NEC terug naar de 13e plaats. De conclusie is dat NEC power op het middenveld tekort komt en daarom wordt Javier Vet aan de selectie toegevoegd.

Javier Vet, een toegevoegde waarde voor NEC Foto: Broer van den Boom

Ole Romey wordt verhuurd aan Willem II.

NEC herstelt zich in oktober met een eclatante 6-0 overwinning op Eindhoven. Terell Ondaan wordt gehuurd van Grenoble en hij scoort meteen bij zijn debuut uit tegen Jong Utrecht (1-4). Tegen Jong PSV maakt NEC een mindere beurt, maar Thomas Beekman voorkomt als invaller een nederlaag.

Thomas Beekman, vaak belangrijk als invaller Foto: Omroep Gelderland

Hij is één van de talenten die zich laat zien, net als Joep van der Sluijs, Syb van Ottele en vooral Souffian El Karouani, de offensief ijzersterke linksback en de revelatie van NEC dit seizoen. Een corona-uitbraak met acht besmettingen in de selectie deert NEC ook niet, want uit tegen NAC wordt met 1-0 gewonnen.

In november verzuimt NEC om het gat te dichten met de ploegen die strijden om rechtstreekse promotie. Weliswaar wordt gewonnen van Jong AZ en MVV, maar tegen Helmond Sport en Roda JC laat NEC onnodig punten liggen.

NEC maakt in december een kolderieke indruk uit tegen FC Den Bosch met een bizar eigen doelpunt van Kevin Bukusu. Het levert ook weer onnodig puntenverlies op, want het wordt 2-2.

Kevin Bukusu na zijn flater Foto: Broer van den Boom

Een week later gaat het beter, in Dordrecht wordt met 2-1 gewonnen, de elfde keer dat de Nijmegenaren ongeslagen blijven. NEC lijkt mee te gaan doen om rechtstreekse promotie, maar mist de aansluiting met de echte top na de slechtste wedstrijd van het jaar: thuis tegen TOP Oss wordt het in een wanvertoning 0-1 .