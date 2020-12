Voor De Graafschap blijft 2020 het jaar van het onrecht

In januari gaat De Graafschap op trainingskamp in Zuid-Spanje. De Griek Giannis Mystakidis mag zich bewijzen en krijgt even later ook een contract. Met Sven Blummel komt er nog een extra aanvaller. De eerste wedstrijd na het trainingskamp thuis tegen Jong Utrecht wordt op de valreep met 2-1 gewonnen. Ook Almere City en MVV worden verslagen. Uit tegen FC Eindhoven speelt De Graafschap met 1-1 gelijk, omdat er heel veel kansen worden gemist.

De Graafschap verspeelde punten in Eindhoven Foto: Omroep Gelderland

Februari brengt De Graafschap louter overwinningen en dat levert de derde periodetitel op na een klinkende 5-1 zege op Jong AZ. Een leuke prijs, maar de Doetinchemmers mikken op directe promotie. En met de tweede plaats liggen ze op schema.

De lastige uitwedstrijd in maart tegen Go Ahead Eagles komt De Graafschap goed door met een 2-1 overwinning. Een tweestrijd met Cambuur om de titel in de eerste divisie ligt in het vizier, er is al een flinke marge met de achtervolgers.

De laatste wedstrijd van De Graafschap in het seizoen 2019/20 Foto: Omroep Gelderland

Maar dan wordt de competitie stilgelegd vanwege corona. En als het seizoen mogelijk definitief ten einde is, denkt De Graafschap recht te hebben op promotie op grond van de huidige stand.

Alles wijst er begin april op dat promotie een feit zal zijn. Voorzitter Martin Mos gaat flink tekeer, hij vindt dat de KNVB er een zooi van maakt.

De markante voorziter van De Graafschap, Martin Mos Foto: Omroep Gelderland

Maar als donderslag bij heldere hemel komt dan het verdict van de KNVB. De huidige standen worden geschrapt, er vindt geen promotie en degradatie plaats. De Graafschap beraadt zich op stappen, samen met Cambuur.

Beide ploegen spannen in mei een kort geding aan tegen de beslissing van de KNVB, maar dat veriezen ze.

Hans-Martijn Ostendorp, directeur van De Graafschap, baalt van de uitspraak van de KNVB Foto: Omroep Gelderland

En dus moeten de Doetinchemmers zich neerleggen bij nog een jaar eerste divisie. Javier Vet vertrekt daarom transfervrij. En ook wordt er afscheid genomen van Gregor Breinburg, Frank Olijve en Stef Nijland.

Gregor Breinburg moet gedwongen weg bij De Graafschap Foto: Omroep Gelderland

Joey Konings komt over van Heracles en eerder haalde De Graafschap ook Elmo Lieftink al van Go Ahead Eagles. De trainingen zijn ondertussen coronaproof hervat.

In juni doet De Graafschap flink wat zaken. Julian Lelieveld, Danny Verbeek en Rody de Boer worden aangetrokken. En Edwin Linssen wordt assistent van trainer Mike Snoei. Wel wordt afscheid genomen van de markante keeperstrainer Edwin Susebeek.

Edwin Susebeek, jarenlang keeperstrainer van De Graafschap Foto: Omroep Gelderland

De club krijgt een compensatie van 378.000 euro voor het missen van promotie naar de eredivisie.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen start in juli. De eerste oefenwedstrijd tegen De Treffers wordt met 4-1 gewonnen en daarna worden ook Helmond Sport en Eindhoven verslagen.

Mike Snoei met coronabaard in de voorbereiding Foto: Omroep Gelderland

Met Rick Dekker komt de gewenste middenvelder naar De Vijverberg.

In augustus overtuigt De Graafschap in oefenwedstrijden met eredivisionisten. Heerenveen gaat er met 5-1 aan en van Heracles wordt met 1-0 gewonnen. Branco van den Boomen wordt verkocht aan het Franse Toulouse. Johnatan Opoku is de laatste aanwinst voordat de competitie begint. De eerste wedstrijd gaat vrij moeizaam, maar het wordt uiteindelijk 4-2 tegen FC Den Bosch.

In september wint De Graafschap ook de tweede wedstrijd. Roda JC wordt met 4-0 van het veld geveegd. Maar dan volgt uit het niets een enorme domper. Uit tegen Jong AZ staan de Superboeren na veertig minuten al met 5-0 achter. De eindstand is 7-3. Tot overmaat van ramp valt Ralf Seuntjens ook nog uit met een op het eerste gezicht hele ernstige enkelblessure. De fans reageren verbijsterd en hangen een spandoek op bij het stadion.

Foto: Omroep Gelderland

De gênante nederlaag dreunt nog door in de Gelderse derby tegen NEC, waar de thuisploeg de eerste helft de mindere ploeg is. Maar na rust stelt Mo Hamdaoui met twee doelpunten orde op zaken.

Mo Hamdaoui, de matchwinner tegen NEC Foto: Broer van den Boom

In oktober keert Seuntjens veel eerder dan verwacht terug. Uit tegen Excelsior valt hij in en beslist hij de wedstrijd (1-2). Het blijft ploeteren, uit tegen Go Ahead creëert de ploeg nauwelijks kansen en blijft het 0-0. Er is ook een corona-uitbraak binnen de staf, de spelersgroep blijft nog gevrijwaard van het virus. In de competitie wordt drie keer gewonnen en de beste prestatie levert De Graafschap in de beker, waar eredivisionist FC Twente in Enschede met 3-1 wordt verslagen.

November is de maand van de toppers op de Vijverberg. De eerste tegen Volendam gaat met 5-2 verloren. Daarna wint De Graafschap met 1-0 van NAC, maar tegen Cambuur wordt dan weer met 2-0 verloren. De nederlaag uit tegen middenmoter Eindhoven komt veel harder aan.

Ted van de Pavert tegen FC Eindhoven Foto: Omroep Gelderland

Het wordt 3-2 en De Graafschap raakt de aansluiting met de promotieplaatsen kwijt.

Ralf Seuntjens redt zijn ploeg in december uit tegen MVV met een doelpunt en twee assists. Het wordt 3-2, maar het is opnieuw allesbehalve overtuigend.

Ralf Seuntjens wordt gefeliciteerd met zijn doelpunt tegen MVV Foto: Broer van den Boom

De Superboeren lopen meer achterstand op ten opzichte van Cambuur en Almere City door een 2-2 gelijkspel thuis tegen Jong Ajax. Daarna komt PSV op bezoek voor de beker. De Graafschap weert zich kranig, maar verliest met 2-1. De laatste wedstrijd van 2020 is thuis tegen Jong Utrecht. Seuntjens scoort vanaf eigen helft met een geweldige lob. Het wordt 3-1 en de Doetinchemmers gaan als nummer drie de winterstop in. De Griekse aanvaller Mystakidis vertrekt alweer uit Doetinchem, hij is nauwelijks een meerwaarde geweest.