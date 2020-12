Duitse invloed geeft Vitesse in 2020 geweldige impuls

In januari gaat Vitesse met de 'nieuwe' interim-trainer Edward Sturing op trainingskamp in Portugal. Mo Allach ruimt het veld als technisch directeur, naar verluidt vanwege onenigheid over de benoeming van Sturing. Marc van Hintum wordt zijn tijdelijke opvolger.

Edward Sturing als interim-trainer bij Vitesse Foto: Omroep Gelderland

De Arnhemmers verliezen beide oefenduels in Portugal, maar blijken toch klaar voor de start. Want Fortuna Sittard wordt uit met 3-1 verslagen. En ook de lastige bekerwedstrijd uit tegen Heracles wordt met 2-0 gewonnen. Thuis tegen Emmen loopt het minder goed en wordt het 1-1. Ondertussen wordt met de Noor Sondre Tronstad een nieuwe versterking binnengehaald en ook wordt Joshua Brenet gehuurd van Hoffenheim.

Februari is een dramatische maand voor de Arnhemmers. De bekeruitschakeling tegen Ajax (0-3) is op zich logisch.

Vitesse verliest in de beker van Ajax Foto: Omroep Gelderland

Maar Vitesse gaat ook onderuit in Groningen (1-0) en in Zwolle (4-3). De ploeg zakt naar de zevende plaats op de ranglijst en deelname aan de play-offs is serieus in het geding. Ondertussen is Navarone Foor vertrokken naar de woestijn en behoort Bryan Linssen tot de topscorers van de eredivisie.

In maart wint Vitesse moeizaam met 1-0 van FC Twente door een treffer van de in Arnhem al verguisde Jay-Roy Grot. Maar het blijkt meteen de laatste wedstrijd van het seizoen, dat stil komt te liggen door corona. Ondertussen komt er wel een nieuwe technisch directeur, de Duitser Johannes Spors.

Johannes Spors Foto: Omroep Gelderland

In april overlijdt oud-spits en meesterscout Bokso Bursac. Vitesse probeert Mark Diemers aan te trekken. Armando Obispo keert terug naar PSV en Oussama Darfalou, die was verhuurd aan VVV, komt terug naar Arnhem.

Vitesse hervat de trainingen in mei met inachtneming van de strenge coronaregels. Het talent Patrick Vroegh verlengt zijn contract. Doelman Remko Pasveer verlengt zijn contract ook. Edward Sturing krijgt te horen dat hij geen trainer mag blijven en even later wordt de nieuwe man gepresenteerd: de Duitser Thomas Letsch.

In juni ligt alles stil bij Vitesse. De staf wordt uitgebreid met nog een Duitse assistent en een Duitse scout. De spelers en de staf moeten vanwege corona flink wat salaris inleveren en gaan daarmee akkoord.

Onder Letsch beginnen de trainingen in juli en de Duitser probeert zijn nieuwe systeem erin te slijpen.

Thomas Letsch tijdens een oefenwedstrijd Foto: Omroep Gelderland

Vitesse trekt ook enkele nieuwe spelers aan: Lois Openda, Jacob Rasmussen en Maximilian Wittek. Het talent Daan Huisman uit Huissen maakt indruk in de oefenduels. Hilary Gong is de eerste speler die getroffen wordt door corona.

Vitesse blijft ook in augustus ongeslagen in de oefencampagne. Zo wordt uit tegen PSV knap met 1-1 gelijk gespeeld. Ondertussen wordt Armando Broja gehuurd van Chelsea en worden de talenten Enzo Cornelisse, Daan Huisman en Million Manhoef toegevoegd aan de A-selectie.

Enzo Cornelisse Foto: Broer van den Boom

De openingswedstrijd van de competitie in september ,uit tegen RKC, wordt moeizaam gewonnen met 1-0. Daarna wordt de hele staf en speler Rasmussen getroffen door corona. Met Sturing toch weer op de bank wordt Sparta met 2-0 verslagen. Uit tegen Ajax is Letsch weer terug. Vitesse speelt uitstekend, maar verliest toch met 2-1 in Amsterdam. Riechedly Bazoer blijkt een openbaring als centrale verdediger in het 3-5-2 systeem en Oussama Tannane excelleert 'op tien'.

Riechedly Bazoer, een openbaring als centrale verdediger Foto: Omroep Gelderland

De neue deutsche Welle gaat in oktober vrolijk verder. Vitesse speelt het leukste voetbal van de eredivisie en klimt op naar de tweede plaats met onder meer een knappe thuiszege op PSV (2-1). En dat zonder sterspeler Tannane, die een schorsing uitzit, omdat hij tegen ADO Den Haag (2-0 zege) rood krijgt vanwege het herhaaldelijk roepen van 'Mafkees' naar de scheidsrechter. Tegen Willem II is Tannane er niet bij vanwege corona, maar Vitesse wint desalniettemin met 3-1.

In november is Tannane terug en excelleert hij tegen Emmen (3-1). In die wedstrijd krijgt Bazoer rood en zonder hem wordt in Groningen met 1-1 gelijk gespeeld en is het voetbal ook minder overtuigend.

Oussama Tannane, de uitblinker bij Vitesse dit seizoen Foto: Omroep Gelderland

Na een 2-0 thuiszege op Fortuna Sittard breekt Vitesse het record van de beste seizoenstart ooit.

Maar in december volgt dan de eerste nederlaag in tijden. Na een rode kaart voor Juventus-huurling Idrissa Touré wordt uit tegen PEC Zwolle met 2-1 verloren. Een week later speelt Vitesse een uitstekende eerste helft tegen Heerenveen, maar na rust is het veel minder en en eindstand is 1-1.

Thomas Letsch coachend Foto: Omroep Gelderland

Vitesse speelt vervolgens een uitstekende wedstrijd voor de beker uit tegen Willem II. De eindstand is 0-2. De topper thuis tegen Feyenoord wordt met enig fortuin ook gewonnen, het wordt 1-0. De afsluiting van 2020 is uit tegen AZ. Er wordt met 3-1 verloren. In december verspeelt Vitesse in totaal acht punten en daarmee de aansluiting bij de absolute top.