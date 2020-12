Gelderse atleten en wielrenners succesvol in door corona ingekort seizoen

Het amateurvoetbal kwam begin maart stil te liggen. Op dat moment stonden de Gelderse clubs in de Tweede Divisie er niet al te florissant voor. TEC uit Tiel stond in degradatiegevaar en De Treffers uit Groesbeek speelde anoniem in de middenmoot. Bij TEC veranderde veel in het nieuwe seizoen. Met Hans van de Haar kwam er een andere trainer.

Hans van de Haar als trainer van TEC Foto: Omroep Gelderland

TEC kende een redelijke start, voordat het seizoen opnieuw werd stilgelegd. Bij De Treffers zullen ze blij zijn dat de resultaten van voor de winterstop waarschijnlijk vervallen, want de Groesbeekse club stond onderaan in de Tweede Divisie.

De Gelderse atleten kwamen maar sporadisch in actie, maar wel met veel succes. Nadine Visser viel het meest op. De hordeloopster uit Arnhem won bijna al haar wedstrijden. Ze pakte indoor de titel op de 60 meter horden in Apeldoorn.

Nadine Visser (rechts) samen met Anouk Vetter op het NK Indoor Foto: Omroep Gelderland

En op het NK Outdoor was ze goed voor twee gouden medailles: op de 100 meter horden, maar ook op de 'gewone' 100 meter.

Nijmegenaar Mike Foppen kende ook een topjaar. Hij won NK-goud op de 3000 meter indoor en de 5000 meter buiten. En op het NK 10 kilometer was hij ook de beste. Ook verbeterde hij in het Goffertpark het Nederlands record op de 5000 meter.

Mike Foppen tijdens zijn debuut in de Diamond League Foto: ANP

Maar zijn meest opzienbarende prestatie was tijdens de Diamond League. Bij zijn debuut op dat internationale topevenement werd hij vierde op de 5000 meter en evenaarde hij het Nederlands record op de baan.

Dafne Schippers uit Oosterbeek had een lastig jaar. Voor de coronastop was ze niet fit en daarna duurde het een tijdje voordat ze de vorm te pakken kreeg. In september won ze voor het eerst sinds meer dan een jaar weer een wedstrijd. Andere atleten die opvielen waren verspringer Antonny Ediagbonya uit Arnhem, die zowel indoor als outdoor de nationale titel pakte. Daniëlle Spek uit Apeldoorn deed hetzelfde, maar dan bij het hinkstapspringen.

Atlete Daniëlle Spek Foto: Omroep Gelderland

In Valencia deden Frank Futselaar uit Arnhem en Andrea Deelstra uit Apeldoorn een geslaagde poging voor de olympische limiet op de marathon.

In het basketbal draaiden de vrouwen van Batouwe uit Bemmel niet mee in de top toen het seizoen werd stilgelegd. En meteen na de hervatting stopte het alweer door corona. Dat was vooral vervelend voor de nieuwe eredivisieclub bij de mannen, Yoast United uit Bemmel. Want na een mooie start ligt ook die competitie alweer stil.

Het baanwielrennen werd ook getroffen door een coronastop. Daarvoor was er alweer flink geoogst. Sam Ligtlee uit Eerbeek, de broer van olympisch kampioene Elis, werd wereldkampioen op de kilometer tijdrit.

Wereldkampioen Sam Ligtlee Foto: Omroep Gelderland

Harrie Lavreysen uit Apeldoorn won goud op de sprint en het keirin. Maar het EK liet de Nederlandse ploeg aan zich voorbij gaan, het risico werd te groot gevonden.

Boksen was de laatste sport die nog doorging toen corona alles plat legde. Desondanks werd het olympisch kwalificatietoernooi in Londen nog gehouden en leek Enrico Lacruz uit Didam goed op weg naar de Spelen. Maar toen besloot men toch te stoppen. De hervatting is voorzien voor het voorjaar van 2021.

In het BMX waren er vrijwel geen wedstrijden in 2020 en al helemaal geen grote titeltoernooien. Laura Smulders uit Horssen pakte wel nationaal goud.

Op het EK handbal ontbrak sterspeelster Estevana Polman. De Arnhemse liep een kruisbandblessure op.

Dione Housheer haalt verwoestend uit op het EK in Denemarken tegen Hongarije (foto ANP) Foto: ANP

Dione Housheer uit UIlft maakte wel deel uit van de ploeg die voor het eerst sinds 2014 de laatste vier niet wist te halen tijdens een internationaal titeltoernooi.

In het hockey geen Gelderse ploegen op het hoogste niveau. Maar wel een speler uit Gelderland met een opzienbarend verhaal.

Hockeyer David Huussen Foto: Omroep Gelderland

Doetinchemmer David Huussen, die speelde in de derde klasse, kreeg via zijn tante een kans bij hoofdklasser Klein Zwitserland. En daar werd hij een vaste waarde.

In het rolstoeltennis behoorden Aniek van Koot uit Dinxperlo en Marjolein Buis uit Beuningen opnieuw tot de wereldtop. Maar voor Buis is het genoeg geweest, zij stopte ermee en gaat zich focussen op een carrière als psycholoog.

Marjolein Buis Foto: Omroep Gelderland

Tennisster Richèl Hogenkamp kende een lastig jaar. De Doetinchemse won weliswaar het NK, maar internationaal kon ze zich nauwelijks doen gelden. Botic van de Zandschulp uit Wageningen wordt verkozen tot beste tennisser van het jaar. In het dubbelspel excelleert Wesley Koolhof uit Duiven. Op de US Open haalt hij samen met de Kroaat Nikola Mektic de finale. Op Roland Garros strandt het duo in de halve finales, maar in de ATP Finals volgt winst.

Wesley Koolhof (links) na het winnen van de ATP Finals. Foto: EPA

Annemarie Worst uit Nunspeet behoorde tot de wereldtop bij het veldrijden en haalde zowel op het WK als het EK zilver.

Het wielerseizoen werd na de coronastop in drie maanden nog bijna volledig ingehaald. Annemiek van Vleuten uit Wageningen baarde opzien door als wereldkampioen haar eerste vijf wedstrijden in de regenboogtrui te winnen. Ze was ook de beste op het EK. Maar een bij valpartij in de Giro Rosa in de roze leiderstrui brak ze haar pols. Desondanks deed ze toch mee aan het WK, waar ze zilver haalde.

Annemiek van Vleuten sprint naar zilver op het WK Foto: ANP

Fabio Jakobsen uit Heukelum toonde zich in het voorjaar al één van de beste sprinters ter wereld. Maar bij zijn eerste wedstrijd na de coronastop in Polen ging het mis. Een verschrikkelijke valpartij zorgde voor veel commotie. Er werd zelfs even gevreesd voor zijn leven. Maar enkele maanden later zat Jakobsen voor het eerst weer op de fiets.

Wilco Kelderman uit Barneveld reed een ijzersterke Ronde van Italië. Hij toonde zich in de eerste twee weken bergop telkens de sterkste. Vier dagen voor het einde pakte hij dan eindelijk de roze trui.

Wilco Kelderman in de roze trui Foto: ANP

Maar in de laatste bergetappe kwam hij tekort. Hij werd derde in het eindklassement en was daarmee de eerste Gelderlander in dertig jaar op het podium van een grote ronde.

De pas 20-jarige Thymen Arensman uit Deil debuteerde in het profpetolon en was nuttig als knecht in de Sunweb-ploeg. In de Vuelta mocht hij in enkele etappes ook voor eigen succes gaan en dat leverde hem zelfs bijna ritwinst op.

In het volleybal kon Dynamo uit Apeldoorn voor het eerst in twaalf jaar weer Champions League spelen, maar daar zag de club toch van af. Topspeelster Lonneke Slöetjes uit Lichtenvoorde besluit om haar carrière voorlopig te beëindigen.

De ijshockey-competitie naderde de apotheose en regerend landskampioen Nijmegen Devils, dat de bekerfinale al had verloren, kon de titel dus niet verdedigen.

Juichende spelers van de Nijmegen Devils Foto: Broer van den Boom