Stille tocht tegen coronaregels in Zutphen, maar niet van virusontkenners of complotdenkers

Sinds een aantal maanden wordt de tocht elke dinsdagavond georganiseerd. De deelnemers droegen kaarsen en lampjes bij zich en hielden een moment stil bij het stadhuis en bij de rechtbank. Op beide plekken legden ze symbolisch een bloemstuk.

"Als we wandelen, dan zorgen we dat we afstand houden. Dus we willen ons ook echt aan de regels houden. Maar we zijn het er niet mee eens", vertelt medeorganisator Johannes Treuren voorafgaand aan de tocht.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De deelnemers zijn het niet eens met de coronamaatregelen. Het kabinet moet volgens hen andere afwegingen maken bij de aanpak van de coronacrisis. Het gaat volgens de organisatie niet om virusontkenners of complotdenkers: Treuren noemt zichzelf 'een corona-afweger'. Hij is onder meer kritisch over de snelheid waarop er binnenkort een vaccin beschikbaar komt.

Ook is een aantal van de mensen die meeliepen kritisch over de betrouwbaarheid van de testmethode en -resultaten van de GGD-coronatesten. "Je hoopt dat er langzamerhand wat meer mensen wakker worden en verder kijken dan hun neus lang is", zegt Rob Bonfrer. Hij loopt al langere tijd mee met de stille tochten en heeft zich naar eigen zeggen verdiept in de wijze waarop de testresultaten tot stand komen.