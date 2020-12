Gemeentehuis Rheden tegen de vlakte, nieuw pand kost 18 miljoen

Het had de voorkeur van het college om het huidige gemeentehuis in De Steeg te strippen en van daaruit op te bouwen, zodat het deels hergebruikt wordt. Maar wethouder Ronald Haverkamp laat weten met deze optie ook prima te kunnen leven.

'Duurzamer, functioneler en voordeliger'

Door van nul af aan te beginnen kan er duurzamer en functioneler worden gebouwd met een flexibelere indeling, licht D66-raadslid Kees Verspui de keuze van de coalitie toe. Bovendien valt het een klein miljoen voordeliger uit.

De doorlooptijd van de bouw is mogelijk iets langer, maar dat risico neemt hij voor lief. Wel wil de raad later nog meebeslissen over de uitstraling van het nieuwe gemeentekantoor.

'Vorige keer duurde 26 jaar'

De oppositie stemde tegen, op één SP-raadslid na. Voor GroenLinks-fractievoorzitter Tim Endeveld gaat het allemaal te snel. Hij wil meer tijd om alternatieven te onderzoeken en vooral inwoners en maatschappelijke organisaties te betrekken.

Endeveld is zelfs de archieven ingedoken en weet te vertellen dat over het huidige gemeentehuis, dat in 1978 is gerealiseerd, al in 1952 werd gesproken. "Een besluit dat je voor 40 jaar neemt, is altijd complex en vraagt tijd."

Maar zijn gedachtegang, vindt geen bijval. Ook het voorstel van GroenLinks en SP om treurnis uit te spreken over het proces waardoor de planning erg krap is geworden, redde het niet.

Het college kan nu aan de slag om de plannen verder uit te werken.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier