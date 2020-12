Dammer Jan Groenendijk laat weer van zich spreken

Bijzonder was dat Jan op ongeveer twintig borden tegelijk speelde met vijf minuten of minder. Misschien een periode zelfs wel een bord of vijftien tot twintig met allemaal één tot twee minuten bedenktijd. Groenendijk deed er ongeveer 4,5 uur over en won in veelal goede stijl 26 partijen, speelde er 12 remise en verloor slechts twee keer. Tegen de Wit-Russische jeugdspeler Heorhi Vidzerka bleek diens opening te sterk en diens landgenoot Vitali Varushla kwam in het late middenspel ineens gewonnen te staan.

Onder de remisespelers bevonden zich onder anderen subtopper Michel Stempher en de rising star Matheo Boxum. De simultaan werd via een livestream van commentaar voorzien door grootmeester Wouter Sipma en (aankomende) toppers Jitse Slump, Emre Hageman en ook door WSDV’er Machiel Weistra. Dit nationaal talent uit Heteren was vol bewondering.

Machiel Weistra

Weistra zelf gaf vorige week een online simultaan tegen vijf WSDV’ers. Dat ging hem uitstekend af, want hij kwam tot een score van negentig procent waar ook hier zeventig procent het doel was. Hij zegevierde met sterk spel over toch niet de geringsten: Wouter van Beek, Hans Kromhout, Jozef Linssen en Wim van Mourik werden over de kling gejaagd. Alleen Robert-Jan van Steenbergen wist een punt bijeen te sprokkelen, hoewel hij in het middenspel verloren stond.