Corsogroepen Lichtenvoorde kunnen bouwen aan de Boschlaan, maar er is verzet

Er komt een oplossing voor de corsogroepen in Lichtenvoorde die in hun voortbestaan worden bedreigd doordat ze hun bouwlocatie op termijn verliezen. De gemeenteraad van Oost Gelre ging dinsdagavond akkoord met de aankoop van grond bij de waterzuivering aan de Boschlaan, maar is daar ook plek voor de zeven corsogroepen?

Die ruimte is er weliswaar, maar vanuit de buurt is er veel verzet tegen de komst van zeven groepen. Drie of vier groepen zijn wat de omwonenden betreft het maximum aantal groepen dat op de bewuste locatie aan de corsowagens gaat bouwen. Ze vrezen voor geluids- en verkeersoverlast.

Eén van de parels

Het bloemencorso in Lichtenvoorde, na Zundert het grootste corso van Nederland, is met de Zwarte Cross en de Slag om Grolle één van de parels van de evenementengemeente Oost Gelre. Er is het college dan ook veel aan gelegen de zeven corsogroepen, die zonder bouwlocatie moeten stoppen, tegemoet te komen. Die handreiking ging ten koste van de communicatie met de omwonenden.

"De buurt is slecht geïnformeerd", verklaarde buurtbewoner Robert Elfrink dinsdagavond tijdens de digitale raadsvergadering. Hij onderschreef de noodkreet van de corsogroepen voor een bouwlocatie, "maar op deze manier is het een minachting van de buurt. We willen meepraten voordat er besluiten worden genomen. We willen het voortbestaan van het corso niet bedreigen, maar willen wel meepraten."

'Wéér op zoek'

Wethouder Marieke Frank van Oost Gelre erkende dat de communicatie beter had gemoeten en benadrukte dat het vooralsnog alleen om de aankoop van de grond gaat. "Er ligt geen plan voor zeven bouwlocaties", stelde Frank. "We gaan met de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde en de buurt in gesprek. Ik snap de bezwaren van de buurt, maar in een gesprek kunnen we er veel wegnemen."

De wethouder gaat echter wel degelijk uit van plek voor alle zeven corsogroepen op de bewuste locatie. "Als we op voorhand van drie of vier groepen uitgaan, moeten we voor de andere groepen wéér op zoek naar een geschikte locatie. Het onderzoek heeft juist uitgewezen dat dat heel moeilijk is."