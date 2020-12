‘Toekomstmuziek’ in Hattem bij 6e editie Top 2000-dienst

In de Emmaüskerk in Hattem wordt zondag 27 december een Top 2000-kerkdienst gehouden. Deze keer in aanwezigheid van maximaal 30 fysieke bezoekers. Andere belangstellenden kunnen deze muzikale kerkdienst online volgen. De dienst begint om 10.00 uur en duurt ongeveer een uur.

In de kerk worden meerdere nummers uit Top 2000 gedraaid met ook een projectie van woorden en/of beelden op het beamerscherm. Het thema voor dit jaar is: Toekomstmuziek.

Band Basil

Enkele nummers die voor deze dienst zijn uitgezocht zijn: ‘Geef mij je angst’ (in versie muziekspektakel The Passion) en ‘Is het nu later’ van Stef Bos. Ook wordt er in deze zesde Hattemse editie een nummer herhaald dat de band Basil uit Kampen eerder live in de Emmaüskerk uitvoerde. Basil verleende medewerking aan alle voorgaande vijf uitvoeringen, maar reist dit keer vanwege de coronacrisis niet naar Hattem af.

Toekomstmuziek

Enkele andere onderdelen in de dienst zijn: een liveschakeling met het Top 2000 Café, theateract, meditatie en kaarsmoment. Dominee Wim Hortensius houdt een meditatie over het thema Toekomstmuziek. Ook verleent hij muzikale medewerking op piano. Thoby Liefers speelt trompet. De collecte is bestemd voor een goed doel: Gezinshuis Joppe van het echtpaar Remmelt en Jannie Knigge. Voor het kaarsmoment kunnen vooraf bijdragen (bijvoorbeeld een gebedspunt of gedachte) worden gemaild naar hortensiusw@gmail.com

Verplicht aanmelden

Vooraf aanmelden via www.pknhattem.nl is verplicht wanneer je deze Top 2000 dienst fysiek wilt bijwonen. Aanmelden kan vanaf de maandag voor de dienst tot 12:00 uur 1e Kerstdag, vrijdag 25 december. Je bent welkom wanneer je vervolgens een bericht ontvangt met de mededeling dat er een zitplek voor jou in de kerk beschikbaar is.

Wie de dienst fysiek bezoekt moet in verband met de coronamaatregelen om uiterlijk 9.45 uur aanwezig zijn. Iedere kerkbezoeker moet een mondkapje dragen totdat hij of zij gaat zitten. Wie aanwezig is als bezoeker wordt vanuit de hal van de kerk naar een gereserveerde zitplaats begeleid.

Houd voor de meest actuele informatie het speciale Facebook-account Top 2000 Kerkdienst Hattem in de gaten.