Nijmegen gaat brandgevaarlijke panden niet verder controleren

Nijmegen doet geen onderzoek naar vijf wooncomplexen met een groot risico op gevelbrand. Dat is volgens het stadsbestuur in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf en het is juridisch ook niet afdwingbaar om hen zelf onderzoek te laten doen.

De brandveiligheid van gevels in Nijmegen moest geïnventariseerd worden van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Aanleiding was de gevelbrand in de Londense Grenfell Tower in 2017, waarbij 72 doden vielen.

Gevelbrand

Een jaar later bleek dat er in Nijmegen flats staan waarbij de combinatie van materialen en de constructie ook kan zorgen voor een snel verspreidende gevelbrand. De gevelbeplating bij ouderencomplex De Meiberg werd daarop weggehaald.

Datzelfde jaar kregen 63 eigenaren van panden in Nijmegen het verzoek het risico op gevelbrand in kaart te brengen. Voor zes panden bleef een reactie uit ondanks herhaalde verzoeken. Daarnaast was er bij één pand twijfel over de juistheid van het resultaat. In deze zeven gevallen maakte de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) zelf een inschatting van risico's.

Hoog risico

Vijf van de zeven panden hebben een hoog risico op een gevelbrand. Toch wil Nijmegen niet actief ingrijpen bij deze vijf panden, onder meer omdat de eigenaren van de panden juridisch nergens toe te dwingen te dwingen. Het stadsbestuur wil ook geen nader onderzoek doen.