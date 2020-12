Stop nu definitief uit zwembad Didam getrokken

“De manier waarop we moeten afsluiten, is wel heel erg bedroevend”, aldus manager Inge Hultermans. Het valt haar zwaar dat het zwembadpersoneel nu geen afscheid kan nemen van de klanten. “Ik merk vandaag, de eerste dag dat we echt dicht zijn, dat je echt een beetje rondloopt van: ‘ja wat zal ik eigenlijk gaan doen’", verklaart Hultermans. "Zwemles geven hoeft niet meer en dat doet zo’n zeer.” Binnen in het zwembad hangt een kille sfeer, waar de manager en andere personeelsleden met pijn in hun hart spullen afvoeren. Hultermans vindt het lastig om afscheid te nemen: “Als het aan mijzelf ligt, zou ik hier het liefst iedere dag nog even rondlopen.”



Ook de Montferlandse oppositiepartijen betreuren dat het, ondanks verwoede pogingen, niet is gelukt het zwembad open te houden. “Alle inzet heeft niet tot het gewenste resultaat geleid”, aldus Rob Mos, van Fractie Rob Mos. “De Hoevert gaat dicht en dat is eeuwig zonde.” Om het personeel een hart onder de riem te steken, bedachten de oppositiepartijen een ludieke actie. “Het is eigenlijk alsof je een begrafenis hebt”, vindt Mos. “Als je naar een begrafenis gaat, leg je soms een krans of je neemt bloemen mee. Dat laatste vonden wij hier niet gepast.” Samen met Lijst Groot Montferland en de PvdA zette Mos de actie op touw.



Symbolisch voor De Hoevert

Volgens PvdA-raadslid Ingrid Wolsing is de actie ook een steun in de rug voor het personeel, dat hun baan verliest: “Zij hebben met tranen in hun ogen afscheid genomen van het zwembad.” Hultermans is verrast door de actie, welke volgens haar symbolisch is voor De Hoevert: “Dit is echt daar waar het bad voor staat. Een sociaal bad. Dat blijkt ook hieruit, dat de oppositie nog steeds betrokken is.” Na 47 jaar is het doek nu gevallen voor de Didamse zwemvoorziening. Wellicht plannen ze nog een alternatief afscheid, maar Hultermans durft er nog niets over te zeggen.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: