Kinderopvang wordt noodopvang: 'Omschakeling makkelijker dan in maart'

Sinds woensdag zijn alle scholen en alle kinderdagverblijven dicht en dat betekent voor veel ouders weer thuiswerken combineren met de zorg voor hun kinderen. Alleen kwetsbare kinderen of kinderen van ouders met een vitaal beroep (één van de twee of beiden) kunnen nog gebruikmaken van de noodopvang. Waar tijdens de eerste lockdown scholen en kinderdagverblijven in het diepe werden gegooid, loopt de omschakeling nu een stuk makkelijker, blijkt uit een korte rondgang van Omroep Gelderland.

Hoewel het op veel plekken toch wel als een verrassing kwam dat ook de opvang en basisscholen de deuren moeten sluiten, lagen de draaiboeken al klaar. De ervaring van maart, toen de deuren zeker 8 weken gesloten bleven, speelt daarin een grote rol.

"We hebben daarvan geleerd dat de communicatie naar ouders toe heel belangrijk is. Duidelijk, maar vooral ook snel communiceren", zegt Hester Salomé van kinderopvang Juut & Co in Ulft.

"Dus daarom hebben we gelijk maandag de ouders ingelicht over wat er vanaf woensdag nog wel en niet mag. Daarbij helpt het natuurlijk mee dat ouders zelf, vanuit de eerste lockdown, al goed op de hoogte zijn.

'Heel jammer, maar omschakeling makkelijker'

Salomé vindt het uiteraard vervelend dat de maatregel genomen moet worden, maar gaat wel uit van het positieve. "We vervullen onze rol als noodopvang en doen dat met alle liefde. De omschakeling is makkelijker dan in maart."

Ook Ariana Khaznadar, van kinderdagverblijf Het Kuikentje in Arnhem staat er zo in. "Het is heel jammer dat dit nu moet, maar aan de andere kant is het wel fijn dat kwetsbare kinderen nog kunnen komen en dat ook kinderen van ouders die een essentieel beroep hebben ook nog komen. Ze houden we toch een beetje continuïteit."

Bang dat ouders misbruik gaan maken van de noodopvangregel, zijn ze niet. "Als ouders gebruikmaken van de noodopvang gaan we ervan uit dat ze er echt alles aan hebben gedaan en dat ze zich aan de regels houden. Wij gaan daar niet moeilijk over doen. We verwachten dat ouders daarin hun eigen verantwoordelijkheid pakken", benadrukt Salomé.

Khaznadar voegt daaraan toe: "We kennen de meeste ouders wel en als we het niet goed weten, dan vragen we gewoon even wat hun beroep is. Het is ook vooral een kwestie van vertrouwen."

