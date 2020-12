Ouders weer even juf of meester: 'Ik zag het niet aankomen'

Niet alleen ouders verbazen zich over het besluit om bijna alle scholen te sluiten. "Iedereen is overvallen, dus wij ook," vertelt Michel Ros, basisschooldirecteur van de Mariaschool in Ulft. "Ik dacht nog aan een verlenging van de kerstvakantie, maar dit had ik niet gedacht."

Bekijk de reportage uit Ulft. De tekst gaat eronder verder

Aan de slag met online-lespakket

Leraren zijn in de aula al bezig met de voorbereidingen voor het online-thuisonderwijs. "Het is wel fijn dat we deze week nog hebben om het een en ander klaar te zetten voor na de kerstvakantie."

Een juf heeft géén oog dicht gedaan. "Ik heb lijstjes naast mijn bed neergelegd. Dit moet ik niet vergeten. Dat niet. Ik was er wel even van slag van." De schoolleiding vroeg meteen of kinderen een grote tas willen meenemen voor het huiswerk én de kerststukjes.

Streep door coronaproof stamppot eten

De school zou komende donderdag tijdens de kerstviering coronaproof stamppot eten in de verschillende klaslokalen. "Dat gaat ook niet door", zegt Ros. Wel kan groep 3 nog kerstkoekjes bakken. "Die bakken we zo af, en dan gaan ze mee naar huis in eigen gemaakte zakjes", vertelt Ros vrolijk.

Opvallende uitspraak

"We zien dat als het basisonderwijs geen fysiek onderwijs geeft, dat ouders zich dan ook beter houden aan het thuiswerk-advies", meldde minister Hugo de Jonge maandagavond. Van deze uitspraak keken de ouders op. Ook Ros snapt dit niet. "Het is nu niet zo dat als de ouders de kinderen thuis hebben, het thuiswerken dan soepeler verloopt."

De school hoopt dat de opgelegde maatregelen ook echt tot 19 januari duren. "Ik hoop dat hier bij blijft. Je kunt namelijk niet alles online doen. Maar we maken er weer het beste van."