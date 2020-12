55 Nieuwe Nederlanders in Berg en Dal

Veel mensen kiezen er bewust voor om Nederlander te worden. Daarmee kiezen ze ook voor een toekomst hier in Nederland. In de gemeente Berg en Dal hebben dit jaar 55 inwoners de Nederlandse nationaliteit gekregen.

Ongeveer de helft daarvan is op asielgronden naar Nederland gekomen. Enkelen van hen zijn hier geboren of hebben hun liefde hier gevonden. Ook zijn er die hier zijn komen werken of studeren en daarna zijn blijven 'hangen'. De Nieuwe Nederlanders hadden voordat ze Nederlander werden de volgende nationaliteiten: Syrische, Eritrese, Britse, Iraanse, Iraakse, Afghaanse, Azerbeidzjaanse, Japanse, Oekraïense, Servische, Surinaamse, Duitse en Congolese en Thaise. Ook waren enkele nieuwe Nederlanders voorheen staatloos.

Naturalisatiedag

Ieder jaar is het op 15 december Naturalisatiedag. Op deze dag vieren we het Nederlands staatsburgerschap van de Nieuwe Nederlanders. Normaal ontvangt burgemeester Mark Slinkman de nieuwe Nederlanders uit de gemeente Berg en Dal tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal. Dit is vooral een ceremonieel moment, want ze nemen natuurlijk al deel aan onze samenleving. Ze leven hier, werken hier, volgen een opleiding, of doen vrijwilligerswerk. Mogelijk gaan hun kinderen hier naar school. Vaak zijn ze ook al lid van een van de vele verenigingen of organisaties in onze gemeente. En dat is waar het Nederlanderschap eigenlijk om draait. Meedoen in de samenleving, je thuis voelen en erbij horen. Ieder op zijn eigen manier. En natuurlijk binnen zijn eigen mogelijkheden.

Brief en welkomstpakket

Helaas kon dit jaar de bijeenkomst door de coronamaatregelen niet doorgaan. Als alternatief heeft burgemeester Slinkman hen in een brief een prachtige toekomst gewenst. Bij deze brief zat ook een pakketje om onze nieuwe Nederlanders welkom te heten.