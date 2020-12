'Hadden ze veel eerder moeten doen', zegt Dick over nieuwe lockdown

"Hadden ze veel eerder moeten doen", bromt Dick, terwijl hij in zijn woonkamer in zijn elektrische rolstoel zit. Hij is soms lastig te verstaan. Dick (52) lijdt al zijn hele leven aan de erfelijke spierziekte SMA. Die tast ook zijn spraak aan.

Kijk hieronder naar een video over Dick en zijn begeleider Marleen. De tekst gaat eronder verder:

Zoals hij zijn er velen: mensen die tot de zogenoemde risicogroep behoren, die zich al zoveel mogelijk aan het maatschappelijk leven onttrekken, uit angst voor hun gezondheid. Maar ook daar zit een grens aan, vindt Dick.

Maatschappij opdelen? 'Dat gaat niet'

De Arnhemmer is geen voorstander van het idee de maatschappij op te delen in 'kwetsbaar' en 'niet-kwetsbaar': "Dat gáát niet. Iedereen heeft wel met kwetsbare mensen te maken. Er werken veel jonge mensen in de gezondheidszorg, heel veel mensen zijn mantelzorger. Of doen een boodschap voor de buren. Je kunt mensen niet isoleren."

Samen sterk

Alles bij elkaar is Dick er dus niet rouwig om dat opnieuw strenge maatregelen zijn afgekondigd. Aan zijn zijde vindt hij oncoloog Jeroen Rütter van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate.

Kijk hier naar een gesprek met arts Rütter. De tekst gaat eronder verder

Rütter is voorzitter van de medische staf van Rijnstate. Daar bepaalt de coronapandemie inmiddels al maanden de toon. En die is niet prettig om te horen. "Dit besluit moest gewoon genomen worden. Want er zijn inmiddels ook hier al veel operatiekamers gesloten", zegt de oncoloog.

'Wij geloven niet zo in corona'

"We zitten op het niveau dat we nog net alle spoed- en semi-spoedingrepen kunnen doen, voor kanker- en vaatoperaties. Maar al het andere valt af", gaat Rütter verder.

"Mensen met heel veel klachten die hun bed niet meer uitkomen, kunnen we niet meer helpen. Als het nu niet tot een rem zou komen, gaan ook die kankeroperaties eraan. De zorg staat onder heftige druk. Ik had hier laatst iemand die zei: 'Wij geloven niet zo in corona'. Ik zei: nou, die luxe hebben wij niet, want wij hebben die mensen hier gewoon liggen."