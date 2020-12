Tegenstanders van gloednieuwe mountainbikeroutes 'desnoods naar Raad van Europa'

"Kennelijk hebben dieren in hun natuurgebied geen recht, behalve het recht om platgereden te worden", zegt Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in Beek. Volgens hem is het bos vooral een thuis voor dieren, waar mensen van kunnen genieten. "Dat is wat anders als doorheen jakkeren."

Wetgeving aan de laars gelapt

Er zijn weliswaar natuuronderzoeken gedaan en vergunningen afgegeven voor de mountainbikepaden dwars door het bos, maar volgens de critici zijn daarbij nationale en internationale wetten die dieren moeten beschermen aan de laars gelapt.

Dirkmaat: "Die paden hadden er nooit mogen komen." Daarom eist de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap dat de net aangelegde paden weer opgedoekt worden. Allemaal.

Bekijk hier een reportage over mountainbikepaden. De tekst gaat eronder verder.

Petitie mountainbikers

De mountainbikers, geschrokken van alle commotie, zijn inmiddels een petitie gestart voor behoud van hun geliefde paden. Meer dan 15000 liefhebbers uit het hele land en daarbuiten hebben getekend. Maar ook daar veegt Dirkmaat de vloer mee aan.

"Je kunt ook een petitie indienen dat je weer door rood stoplicht moet kunnen rijden, ook al is het wettelijk verboden. Het gaat niet om de meerderheid van stemmen, het gaat om je gewoon aan de wet houden."

Wethouder: 'Zorgvuldig proces'

De Nijmeegse wethouder Bert Velthuis stelt dat de paden niet hoeven te verdwijnen. "Het is een zorgvuldig proces geweest, en dat wil ik gewoon verdedigen."

De dieren in het bos hebben volgens Velthuis nauwelijks last van de mountainbikers op de nieuwe paden. "Dieren passen zich wat dat betreft ook heel makkelijk aan. Ik ben er van overtuigd dat de natuur dit echt makkelijk aan kan."

Wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal, de gemeente waar verreweg de meeste kilometers aan mountainbikepaden liggen, wil niet reageren.

Bekijk de reactie van onder anderen de wethouder van Nijmegen. De tekst gaat eronder verder.

'Overheid moet goede voorbeeld geven'

Eline Lauret van de Partij voor de Dieren in Nijmegen kiest de kant van het Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. "De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven, en niet de wet aan zijn laars moeten lappen." De betrokken overheden staken overigens 120 duizend euro subsidie in de aanleg van de paden.

Elders klinkt ook kritiek bij de aanleg van mountainbikepaden. Onder meer in Utrecht, Overijssel en Drenthe. Een rechter stak onlangs een stokje voor mountainbikepaden in de kop van Drenthe wegens rammelend natuuronderzoek. Bovendien stelt de rechter dat de gemeente daar veel kritischer op dat onderzoek had moeten zijn.

Vastberaden

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is vastberaden om ook de reeds aangelegde paden in het Rijk van Nijmegen weg te krijgen. De vereniging gaat desnoods naar de Raad van State of zelfs naar de Raad van Europa.

De gemeenten Berg en Dal en Nijmegen vinden dat de provincie Gelderland maar moet oordelen of de paden weg moeten of niet. Deze woensdagavond praat de gemeenteraad van Nijmegen over de mountainbikepaden.

Zie ook: