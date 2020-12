Mag de HEMA wel open? Winkels en klanten worstelen met ingewikkelde regels

Het nieuws dat een groot deel van de winkels van HEMA open blijft om essentiële producten als eten, drinken en babyspullen te kopen, wordt door sommigen met gefronste wenkbrauwen ontvangen. “Winkeliers bedenken de gekste dingen om dus nu toch open te blijven”, is een veel gedeelde reactie op sociale media.

Achter een lint

Ook Marjoleine Smeeman van de Nijmeegse ondernemersvereniging stond te kijken van de opening dinsdagochtend. “Het was een hele grote verrassing, ook omdat alles bij ons donker is. Het voelt heel zuur, maar aan de andere kant heb ik ook alle begrip voor HEMA die binnen de regels opererend ook doet wat ze kunnen.”

Luister hier naar de reactie van Smeeman op Radio Gelderland.

HEMA hoopt supermarkten en drogisterijen te ontlasten door open te blijven. Zo kun je er gewoon terecht voor je rookworst en kinderondergoed, merken klanten in Nijmegen. Maar kerstkaarten krijg je niet mee. “Daar hangt een lint voor, die mag je niet pakken”, zegt een vrouw.

Ze had van tevoren met het filiaal in Nijmegen gebeld of ze kerstkaarten kon kopen, want ze kwam er vijftien tekort. “Het hing ervan af of het een essentieel product is. Dus ik dacht: ik fiets er even naartoe. Maar helaas liggen ze achter een lintje. Je kan ze zien, maar je mag ze niet pakken.”

Bekijk beelden van de winkel in Nijmegen.

HEMA roept consumenten op om niet voor de lol naar de winkels te komen, maar alleen voor de essentiële producten. In het filiaal is het dan ook zo goed als uitgestorven. “Je ziet dat er veel minder mensen op af komen, dus dat scheelt. Zolang mensen niet voor hun kerstinkopen kopen, denk ik wel dat dit kan”, zegt een van de spaarzame klanten.

Wachten op duidelijkheid

Behalve de winkels van HEMA zijn onder meer ook die van drogisterij Kruidvat open. Action, waar ook veel essentiële producten als dierenvoeding en hygiëneartikelen in de schappen liggen, wacht nog op duidelijkheid wat wel en niet is toegestaan.

Ingewikkelde regels

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meldt dat een winkel die minstens 70 procent van de omzet haalt uit essentiële producten zoals levensmiddelen, mag helemaal openblijven. Een filiaal waar dat minstens 30 procent is, mag alleen de afdelingen open houden die speciaal gericht zijn op zulke producten. “De rest van de winkel moet dan gesloten blijven”, aldus een woordvoerder.

Politie grijpt in

Of HEMA aan dat criterium voldoet, kan ze niet zeggen. "Ik kan niet ingaan op individuele gevallen, maar we doen een beroep op gezond verstand." Volgens de winkelketen zelf is de beslissing om de winkels open te houden samen met het kabinet genomen.

Dat het niet overal goed gaat, blijkt in het Brabantse Schijndel. Daar greep de politie dinsdag in bij een filiaal van HEMA, omdat er onder meer lingerie werd verkocht. In de winkel zijn vervolgens producten afgedekt.