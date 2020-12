Aanleg fietspad Spijk laat door nattigheid op zich wachten

Het storten van beton voor de aanleg van het tijdelijke fietspad tussen Zevenaar en Spijk gaat vooralsnog niet door. "De grond is te nat voor de werkzaamheden", laat een gemeentewoordvoerder weten. Het betonstorten is nu uitgesteld tot begin 2021.

Inwoners van het dorp Spijk wachten al maanden op het noodfietspad langs de dijk. Sinds deze zomer is de school in het dorp dicht en dat betekent dat veel kinderen over de drukke, gevaarlijke dijk naar Lobith of Tolkamer moeten fietsen. Veel ouders fietsen noodgedwongen mee of brengen hun kroost voor de veiligheid met de auto.

Voorbereidingen

Het fietspad zou vóór begin van dit schooljaar klaar zijn, maar de aanleg werd vertraagd doordat een aanwonende bezwaar had ingediend tegen het fietspad. Dat bezwaar werd eind oktober na overleg met de gemeente Zevenaar ingetrokken, maar daarna moest de aannemer de klus nog inplannen.

De afgelopen weken is al wel voorbereidend werk verricht. Zo is onder andere bij de Ameidsedam in Spijk een kant-en-klare fietsbrug geplaatst van 25 meter lang. Deze week zou het beton gestort worden, maar de grond blijkt nu te nat te zijn. De werkzaamheden zijn volgens een woordvoerder van de gemeente nu doorgeschoven naar 4 januari, mits de weersomstandigheden het dan wel toelaten.

'Geluk bij een ongeluk'

Inwoners van Spijk moeten dus nog even geduld hebben. "Een geluk bij een ongeluk dat de scholen nu vanwege corona een paar weken langer dichtzitten", zegt Guido Ariessen van de Stichting Actief Spijk. Als het beton eenmaal gestort is, moet het pad nog een aantal dagen uitharden, maar daarna kan er op gefietst worden.

