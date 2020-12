Afscheid groente- en fruitkoopman na 41 jaar op de markt in Elburg

De wethouder sprak lovende woorden uit over Kwakkel op de weekmarkt en prees de goede samenwerking met de gemeente. Wim Kwakkel was namelijk ook voorzitter van de marktcommissie. Wim Kwakkel sprak over zijn veelal vaste klanten en bedankte hen voor het in hem gestelde vertrouwen. De band met zijn klanten heeft hem altijd aangesproken. Ook bedankte hij de marktmeesters, eerst Lammert Sneller en tegenwoordig Robert Pater voor de goede samenwerking.

Dat hij nu stopt met de markt in Elburg is eigenlijk een luxe probleem. Hij heeft geen opvolging en zijn winkel in Oosterwolde loopt boven verwachting. Hij gaat verder met het vanuit de winkel bezorgen van groente en fruit op zo’n 50 vaste adressen per week. Het transport heeft van klein jongetje af al zijn belangstelling. Met een oom mocht hij vaak mee op de vrachtwagen. Een droom die nu dus uitkomt.

De foto’s van Hanneke Klijnstra staan in het fotoalbum