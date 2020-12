Klussers gezocht voor het nieuwe inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten

De stichting Oriolus is op zoek naar handige klussers. Dus als je het leuk vindt om te schilderen, te behangen of het leuk vindt om een terras aan te leggen dan heeft de Stichting Oriolus een leuke klus voor jou.

Stichting Oriolus wordt dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de regio Oost Achterhoek die met kanker in aanraking komt. We willen de kwaliteit van leven voor mensen die geraakt worden door kanker verbeteren. Ook de kwaliteit van leven van naasten en nabestaanden wilen we verbeteren, want kanker heb je immers niet alleen.

Iedereen is straks in ons warme en gastvrije huis welkom. Je vindt er een luisterend oor, informatie, activiteiten, contact met lotgenoten en themabijeenkomsten.

Het inloophuis wordt ondergebracht in het SKB ziekenhuis maar heeft verder geen organisatorische binding met het SKB. Het is een zelfstandige stichting. De organisatie wordt gerund door vrijwilligers.

Klussers gezocht

Begin februari hopen we het inloophuis te openen. Voor die tijd moet er echter nog wel het één en ander in het huis geklust worden. Er moet o.a. behangen en gesausd worden. Daarnaast moeten er, een beperkt aantal, tegeltjes aangezet worden. Ook willen we het terras buiten verbeteren. En de boel moet schoongemaakt worden. De diverse klusjes zijn, zo is onze inschatting, met een paar mensen, binnen één week te klaren.

We zijn dus nu op zoek naar klussers die dit willen/kunnen gaan doen. Wie kan/wil er in de tweede/derde week van januari samen met anderen deze klusjes klaren? Reageer hieronder.