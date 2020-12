Nijmegen: forse uitbreiding stemfaciliteiten bij Tweede Kamerverkiezingen, met onder andere stemstraten

In Nijmegen kan bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart ook in de twee dagen voorafgaand aan de daadwerkelijke verkiezingsdag op 17 maart al gestemd worden bij 30 stembureaus verspreid over de stad. Op de verkiezingsdag zelf zijn er naast 75 vaste stembureaus ook vier ‘stemstraten’. Het stembureau bij het Centraal Station wordt naar het stationsplein verplaatst. 70-plussers mogen per brief stemmen, of kunnen gebruikmaken van mobiele stembureaus bij verzorgingsinstellingen (VVT-instellingen).

Eerder stemmen en ouderen faciliteren

Met het creëren van de mogelijkheid om ook op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart al te stemmen op 30 verschillende locaties verspreid door de stad, hoopt de gemeente de spreiding van kiezers te faciliteren. “Het aantal stemlokalen dat minimaal geopend moet worden voor het vervroegd stemmen is 10 en wordt bepaald op basis van het aantal kiesgerechtigden”, laat het college weten. “Maar mensen moeten zich veilig voelen om te gaan stemmen. Daarom stellen wij een groter aantal, goed verspreide stembureaus door de stad voor. Deze spreiding helpt om te grote toeloop per stembureau en wachtrijen te verminderen.” Aanvullend daarop worden dus ook ouderen extra gefaciliteerd, door 70-plussers de mogelijkheid te geven om per brief te stemmen. “Ook komen er een aantal mobiele stembureaus bij verzorgingstehuizen”, vertelt burgemeester Hubert Bruls (CDA). “Zo komen we maximaal tegemoet aan de oudere doelgroep die we niet in een risicosituatie willen brengen.”

Stemstraten

De stemstraten komen bij de Vasim aan de Winselingseweg, de Pathé-bioscoop aan de Willem van Arenbergstraat, bij het werf Stadsbedrijven aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Een vierde stemstraat komt of bij het Tiavium, of bij het Goffertstadion. “Een dergelijk concept is bij herindelingsverkiezingen afgelopen november gebruikt, en daar had men er goede ervaringen mee”, vertelt de burgemeester. “Stel je er een coronateststraat voor, maar dan om te stemmen. Met het verschil dat je er natuurlijk wel de auto voor uit moet. Langs de straat staan dan faciliteiten om te stemmen, waar verder de algemene regels en manieren gelden. We hebben hier specifiek vier doorstroomlocaties voor bedacht. Zo kunnen we de spreiding van kiezers faciliteren op een manier die niet gebonden is aan de beperkte ruimte binnen gebouwen.”

Centraal Station

De stemfaciliteit op het Centraal Station krijgt een vervolg en mag als enige stembureau op 17 maart al om 5.15 uur open. Het verschil met de vorige keer is dat het stembureau ditmaal niet binnen in de stationshal zal zijn, maar buiten op stationsplein. “Dit wegens de grote drukte hier”, zegt Bruls. “We hebben meer ruimte nodig. Ik vermoed dat er wel iets van een tent neergezet gaat worden.”

“Best trots”

Met 75 gewone stembureaus op 17 maart blijft dat aantal op ongeveer hetzelfde niveau. Al met al gaat het in totaal om een forse uitbreiding van de mogelijkheden om te stemmen ten opzichte van ‘normale’ verkiezingen, zegt Bruls. “Ondanks de geldende beperkingen is het wel de bedoeling om er een groot democratisch feest van te maken. De vorige keer hielpen er zo’n 1000 Nijmegenaren mee om het stemproces te faciliteren, dit jaar zullen dat er meer gaan worden. Ik ben er best wel trots op dat dat gebeurt.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7